Ambiente, Mugnai (FI): "Crescita e sviluppo non possono prescindere da ecosostenibilità"

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:06

Apre domani, giovedì 3 ottobre, presso il Real Collegio a Lucca, Lucca Beni Culturali 2019, quest'anno dedicata al tema ‘Patrimonio culturale e sostenibilità tra pubblico e privato'. L'edizione 2019 di LuBeC si concluderà venerdì 4 ottobre. L'organizzazione è a cura di Promo P.A. Fondazione.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 13:29

Importante convegno scientifico, sabato 5 ottobre dalle ore 8.30 alle 14 nella Biblioteca Comunale di Gallicano, organizzato dall’Ordine dei Medici di Lucca. Tema del simposio “A proposito di… arteriopatie”.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 13:22

Continuano a CasaPound gli incontri gratuiti di diritto amministrativo pubblico, per sapere come funziona il Comune. Il ciclo di incontri viene tenuto presso la sede di Marlia dell'associazione, in via della Chiesa. Il primo incontro ha inquadrato cosa sia il Comune e quali siano le sue funzioni.Il secondo incontro, che...

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:00

Il 5 ottobre presso il Complesso A.P.I.CI. in via di Tiglio 1070 a San Filippo sarà possibile conoscere le strutture interne del centro polifunzionale che da anni si impegna a promuovere servizi dedicati ai cittadini, alle famiglie e alla terza età.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:00

Il 4, 5 e 6 ottobre La Mela di AISM torna nelle piazze della provincia di Lucca. Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e di cui non esiste la cura definitiva.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 10:58

Week-end all’insegna dei funghi a Lucca. Il 5 e 6 ottobre il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli” – ODV organizza la 34° Mostra dei funghi autunnali – Viaggio nel meraviglioso mondo dei funghi.

martedì, 1 ottobre 2019, 18:15

La XV^ edizione di LuBeC, Lucca Beni Culturali, l’incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali – tecnologie – turismosi terrà il 3 e 4 ottobre a Lucca, nel Real Collegio.

martedì, 1 ottobre 2019, 16:58

Sistema Ambiente SpA informa che la stazione ecologica di Diecimo è stata riaperta dopo gli interventi urgenti di manutenzione ed è quindi è nuovamente a disposizione dei cittadini con il consueto orario: il martedì e il sabato dalle ore 8 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 8 alle...

martedì, 1 ottobre 2019, 16:58

7- 13 ottobre 2019 Quest'anno il fil rouge della manifestazione è "Diversi e Uguali: promuoviamo l'equità" per garantire pari diritti e opportunità a tutti, nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuno Lucca, 1 ottobre 2019 – Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia,...

martedì, 1 ottobre 2019, 16:58

Siamo rimasti tutti scioccati da quanto avvenuto all’ospedale San Luca di Lucca. Il ritrovamento di qualunque oggetto e/o corpo estraneo nel vassoio del cibo o nel cibo stesso è cosa che non deve accadere in nessun caso, a maggior ragione in un ospedale dove le esigenze di igiene sono necessariamente...