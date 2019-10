Ancora un "Pomeriggio di cultura e d'amicizia" alle Chiavi d'Oro

Altre notizie brevi

martedì, 22 ottobre 2019, 18:44

In occasione di Lucca Comics and Games , il 30 ed il 31 ottobre le scuole del centro storico saranno chiuse, ma Il Badabimbi , situato in via dei Bacchettoni n. 21 (accanto al Mariani Arredamento), per far fronte alle esigenze dei genitori che debbono lavorare o che vogliono visitare...

martedì, 22 ottobre 2019, 18:44

«Peccato. Peccato che su un tema di tale spessore non si sia cercata maggior condivisione di contenuti. Aprire il confronto sulla piattaforma toscana al confronto collettivo avrebbe consentito di snellire questa ‘lista della spesa’ e di definire meglio gli obiettivi concreti.

martedì, 22 ottobre 2019, 17:21

Il polo culturale Artémisia di Tassignano venerdì 8 e sabato 9 novembre ospiterà il corso di formazione per volontari 'Nati per Leggere' rivolto ai lettori volontari del comune di Lucca e degli altri comuni della Piana organizzato dalla Rete Bibliotecaria Provinciale ReProLuNet.

martedì, 22 ottobre 2019, 17:09

Aprono lunedì 28 ottobre (regolamento su www.fondazioneragghianti.it, info 0583/467205, valentina.delfrate@fondazioneragghianti.it) le iscrizioni, prenotabili solo online, ai laboratori artistici promossi dalla Fondazione Ragghianti, offerti gratuitamente ai bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Lucca.

martedì, 22 ottobre 2019, 17:08

Al via nel borgo antico fondato da Carlo IV di Boemia la dodicesima edizione di Montecharloween. La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Montecarlo, è l'unica in provincia ad essere stata pensata e realizzata per i bambini e le famiglie conservando l'ingresso gratuito a tutti i partecipanti ed un...

martedì, 22 ottobre 2019, 16:53

C'è sempre un "giorno dopo" per tutti noi, soprattutto all'indomani di una tragedia o di grandi cambiamenti perchè la nostra vita va avanti, e dobbiamo fare i conti con questa nuova realtà. In quest'ultimo bellissimo libro il giornalista Mario Calabresi, partendo dal "suo" giorno dopo, racconta quello di altre persone...

martedì, 22 ottobre 2019, 15:31

Si avvia verso la fine un mese di ottobre che ha visto protagonisti indiscussi all’Auditodium “Boccherini” i giovani talenti del conservatorio cittadino.

martedì, 22 ottobre 2019, 15:28

Emirates, la compagnia aerea con base a Dubai, cerca canditati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. A ottobre, la compagnia aerea, con base a Dubai, terrà degli Open days in cinque delle principali città italiane. Date e indirizzi sono i seguenti*:

martedì, 22 ottobre 2019, 15:27

Sarà online da domani, mercoledì 23 ottobre, il bando Erp dei Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Pescaglia, Montecarlo e Villa Basilica. I cittadini avranno 60 giorni di tempo - quindi entro lunedì 23 dicembre - per presentare la domanda di partecipazione al bando, utile per la formazione della graduatoria...

martedì, 22 ottobre 2019, 15:21

Giovedì 24 ottobre si terrà il seminario "Scuole all'aperto: ri-guardarsi, ri-pensare, ri-cercare, ri-progettare, ri-uscire. Le scuole raccontano", dalle ore 16.45 alle ore 19.30, nei locali della scuola primaria "Collodi" a San Concordio.