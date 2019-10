Angelo Zubbani è il nuovo segretario regionale del Partito Socialista toscano

Altre notizie brevi

sabato, 5 ottobre 2019, 20:44

Una donna originaria di Lucca è stata soccorsa oggi dopo essere rimasta ferita, fortunatamente non in gravi condizioni, a seguito di una caduta per circa 30 metri in una scarpata a valle del versante marittimo del Monte Cavallo sulle Alpi Apuane. Pare che la donna si trovasse in comitiva.

sabato, 5 ottobre 2019, 18:52

Fratelli d'Italia presenta anche a Capannori la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile. L'iniziativa nazionale, presentata da Giorgia Meloni in Piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in oltre duecento città italiane per dire 'No' allo Ius Soli.

sabato, 5 ottobre 2019, 13:16

Il 7 ottobre anche a Capannori inizia la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni a cura di Istat. Per la seconda volta l’indagine non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse: un milione e quattrocentomila in tutta Italia.Le famiglie...

sabato, 5 ottobre 2019, 12:55

Martedì 8 ottobre dalle ore 21 alle ore 23 nella sala riunioni del comune in Piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà l'incontro di presentazione del corso gratuito di fotografia promosso dal Comune e dal Gruppo Archeologico Capannorese.Si tratta di un corso base rivolto a tutti gli appassionati, sia a...

sabato, 5 ottobre 2019, 10:49

Alla Biblioteca comunale di Porcari si raccolgono le iscrizioni ai Corsi di Paleografia e Diplomatica (livelli "primo" e "intermedio"), organizzati da Assessorato alla Cultura e Biblioteca comunale con la collaborazione del Docente e dell'Istituto Storico Lucchese-Sezione Auser Sesto di Capannori.

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:46

Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata in Toscana che per il 2018 segna un + 2,2 portando la nostra regione al 56%. E' quanto si evince dai dati relativi alla certificazione delle raccolte differenziate riferiti al 2018. appena pubblicati dalla Regione Toscana.

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:11

C'è fame di innovazione, anche nel settore della cultura e del turismo: innovazione digitale, innovazione nei musei, archivi ed open data. E l'innovazione - quella legata alla tecnologia, alla scienza ma non solo, quella anche che ha a che fare con la gestione dei beni culturali - si crea e...

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:37

"Ieri, giovedì 3 ottobre, abbiamo protocollato due interrogazioni ed una mozione di cui aspettiamo risposta al più presto in forma scritta e in consiglio comunale". A dichiararlo Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori.

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:36

Domani (sabato 5 ottobre) alle ore 17.30 nella chiesa di San Antonio Abate di San Colombano si terrà il secondo appuntamento di 'Ottobre Canta', la nuova rassegna dedicata alla musica sacra e non solo, che si svolge nelle chiese meno conosciute del territorio promossa dal Comune in collaborazione con La...

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:32

Partiamo dalle cose fatte. 440 nuovi pullman per il trasporto locale che diventeranno 2100 una volta definita la nuova gara, 20 milioni di euro per la messa in sicurezza della Lucca-Aula e circa 430milioni di euro di investimento per il raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia.