Apericena a sostegno della Casa del Popolo

Altre notizie brevi

giovedì, 17 ottobre 2019, 18:30

Partirà nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre l'esercitazione della Potezione Civile comunale “Valfreddana 2019” che si propone di testare il monitoraggio degli eventi e l'organizzazione dei soccorsi sul territorio in occasione di un intenso evento temporalesco che produca allagamenti e frane.

giovedì, 17 ottobre 2019, 18:26

"Noi siamo per l'integrazione e non per la semplice accoglienza controllata, perché siamo convinti che se non si costuisce un percorso di accoglienza, fatto sì di vitto e alloggio, ma anche di formazione e cultura non contribuiremo mai ad abbattere quel muro di diffidenza e indifferenza fra i cittadini italiani...

giovedì, 17 ottobre 2019, 18:24

«Lo abbiamo detto e ripetuto più e più volte: senza nuove assunzioni non c’è speranza che il sistema sanitario toscano si rimetta in sesto rispetto alla deriva in cui la sinistra di governo regionale lo ha sin qui condotto.

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:42

Due importanti corsi di aggiornamento organizzati dall’Ordine dei medici della Provincia di Lucca sono in programma Sabato 19 ottobre.

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:18

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, commenta la notizia del recente arresto di un marocchino trovato in possesso di cocaina in zona Capannori."Sinceramente - esordisce - ho dovuto leggere con particolare attenzione una notizia di cronaca che, a mio avviso, ha dell'incredibile.

giovedì, 17 ottobre 2019, 10:57

"Crac bancari, è finalmente operativo il Fondo indennizzo risparmiatori istituito con decreto dell'8 agosto il cui scopo è quello di tutelare chi ha acquistato obbligazioni o azioni di banche che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa. Basta fare domanda e la procedura è abbastanza rapida e snella".

giovedì, 17 ottobre 2019, 10:12

Marco Ghimenti, consigliere comunale di Altopascio della Lista civica Viviamo Altopascio, risponde al consigliere Marchetti, visto che era presente a molte delle iniziative organizzate dal comune e dalle associazioni alla riserva del Sibolla."Rispondo - esordisce - anche perché è difficile lasciar correre una tale sequela di inesattezze.

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:35

Nell’ambito dell’Ottobre Missionario Straordinario indetto da Papa Francesco, venerdì 18 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Vito a Lucca, si terrà la veglia missionaria per tutte le comunità della Piana. Presiederà l'arcivescovo Paolo Giulietti e saranno presenti altri parroci.

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:30

Parlerà subito dopo la Leader del partito Giorgia Meloni e il titolo della discussione sarà Brand Italia, il turismo per un’Italia che cresce.

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:27

L'incontro si articola in tre lezioni: compostaggio domestico, lombricompostaggio, uso "creativo" degli scarti di cucina culminanti con il "progetto pollaio domestico".Infatti a conclusione del tre incontri a chi lo richiederà verranno assegnate una Coppia di Galline.