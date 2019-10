Aperte le iscrizioni ai corsi di lingue straniere e alfabetizzazione informatica per adulti

Altre notizie brevi

Sabato 19 ottobre 2019 ore 20 e 22.15 – Domenica 20 ottobre 2019 ore 19.00 e 21.15 – Lunedì 21 ottobre 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniYESTERDAYdi Danny Boyle – GB, 2019 – 116' con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnonDiretto da Danny Boyle, è incentrato sulla storia...

I Fossi dell'Arte, progetti e idee per l'anno 2020 presso il circolo Arci Lucca e Versilia in via santa Gemma Galgani, il 23 ottobre alle 17,30 per parlare di nuove idee, gli artisti interessati a partecipare come gli assessori del comune di Lucca. Organizzata da Beppe Corso, parteciperà anche Fabrizio Barsotti.

Per riflettere sull' importanza, del "dono", domenica 20 ottobre alle ore 15.30 presso "LabArt Camp Village" in Via Nuova 'Al Bengio' a Guamo, l'associazione culturale QuattroquArti in collaborazione con il comune di Capannori e il gruppo Donatori di Sangue Fratres di Massa Pisana e S.

“Di fronte alle segnalazioni che ci pervengono continuamente dai cittadini e dai nostri operai impiegati nella manutenzione lungo i corsi d’acqua, e stando al fianco dei volontari delle associazioni che collaborano con noi nella pulizia periodica degli alvei dai rifiuti, ho capito quanto sia importante ed urgente superare, una volta...

Ottobre doveva essere il mese dello start up. E così è stato, esattamente come annunciato nella conferenza stampa che si tenne il Comune lo scorso 9 luglio. Da qualche giorno, la fibra FTTC è attiva e funzionante, almeno in alcune zone.

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita di informazione sul mondo della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni...

Un bavaglio apposto dai militanti di CasaPound a Lucca sulle statue di Puccini, Boccherini e Civitali e su altre centinaia di statue in tutta Italia, questa la simbolica protesta con la quale il movimento della tartaruga frecciata ha inteso continuare a tenere alta l'attenzione sulla censura in Rete, a 40...

Così, in una nota, il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti: "Il presidente della cooperativa Odissea che si occupa della gestione degli immigrati ha annunciato con dolore che la sua cooperativa ha deciso di non partecipare al bando della Prefettura per l’accoglienza di 50 migranti che garantirebbe, a suo dire,...

Tutto pronto per la 17° edizione della "Festa della Castagna" di San Leonardo in Treponzio promossa dall'associazione culturale "La Ruota" in collaborazione con il comune di Capannori. Domenica 20 ottobre dalle ore 14.30 nell'area dello Sportello al cittadino in via di Sottomonte si potranno gustare mondine e vin brulè in...

Per venerdì 25 ottobre, ore 18, presso la Casermetta della Compagnia Balestrieri (g.c.) è stata convocata l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura.All'odg:1. Presentazione del Progetto sul Convegno <"Lucca industriosa". Luoghi del lavoro e della fatica, paesaggio e creatività nella Lucchesia dell'industrializzazione fra 800 e...