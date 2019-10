Archivio di Stato di Lucca Domenica di carta 2019 - Apertura straordinaria 13 ottobre

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 ottobre 2019, 11:11

Sold out e via alle lezioni per il corso gratuito "Ecowalls", progetto dell'Ente Scuola Edile-CPT Lucca elaborato in partnership con la Scuola Edile della provincia di Livorno e l'Ente Scuola Edile Grossetana grazie a finanziamenti regionali.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 11:00

Prosegue 'Ottobre canta' la nuova rassegna dedicata alla musica sacra e non solo, promossa dal Comune in collaborazione con la Misericordia di Capannori che prevede concerti gratuiti nelle chiese meno conosciute del territorio comunale. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 13 ottobre alle 17.30 nella Chiesa dello Stefani in...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 11:00

Tanti piccoli interventi di ordinaria manutenzione - dalla pulizia di un parco giochi alla tinteggiatura di una panchina - ma anche lavori socialmente utili in collaborazione con le associazioni del terzo settore. Un modo per restituire qualcosa che viene dato e dimostrare l'importanza del prendersi cura della cosa pubblica.

martedì, 8 ottobre 2019, 22:41

"Forza Italia Capannori ha raccolto più di 120 firme per sollecitare l'allaccio del metano in via delle Ralle a Camigliano e nella vicina via dei Maionchi. Da tempo oramai i cittadini aspettano. Prima delle elezioni era stata promessa anche la riasfaltatura e la riqualifica. Per adesso tutto tace".

martedì, 8 ottobre 2019, 21:29

Su richiesta del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, si è aperta con un minuto di silenzio dedicato ai due poliziotti uccisi a Trieste, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, la seduta del consiglio comunale di stasera.

martedì, 8 ottobre 2019, 21:08

"Lo stabilisce la natura: un bambino può nascere solo dall'unione di un maschio e di una femmina (e la natura sceglie sempre la strada migliore per la prosecuzione della specie) ed entrambi, una volta diventati papà e mamma, hanno un ruolo ben preciso nell'educazione dei figli".

martedì, 8 ottobre 2019, 20:04

Il 29-30-31 ottobre 21 fino alle 23, presso il Parco scientifico di Capannori, Segromigno in Monte ,Via Nuova, 44/A, 55018 a Capannori, si terrà un corso gratuito di autocompostaggio familiare (e di lombricoltura) a cura del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori (gli incontri si terranno alle ore 21).L'avevamo...

martedì, 8 ottobre 2019, 19:17

Bruno Zappia (Lega Capannori): Il servizio porta a porta a Capannori è una grande bufala. In sostanza è un servizio largamente inefficiente che comporta un grande sacrifico per la cittadinanza e soprattutto non apporta nessun tipo di risparmio economico.

martedì, 8 ottobre 2019, 17:34

Ecco SALÈST con la sua Grotta di Sale che offre i noti benefici del mare potenziati dall’Aromacologia, in un ambiente completamente naturale dove l’organismo si rigenera e allo stesso tempo i bimbi possono giocare come se fossero sulla spiaggia!

martedì, 8 ottobre 2019, 17:32

Scade alle 14 di giovedì 10 ottobre il termine per accedere ad uno dei 69 posti messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest nei cinque progetti di servizio civile nazionale che si svolgeranno a Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno.