Aree sosta e camping straordinarie in occasione di Lucca Comics & Games 2019: approvati i criteri per l'autorizzazione

giovedì, 3 ottobre 2019, 16:00

C'è tempo fino al 15 ottobre per presentare al SUAP (lo Sportello unico delle attività produttive) del Comune di Lucca le domande per l'allestimento di campeggi e aree di sosta temporanee per caravan e roulotte nei giorni di Lucca Comics & Games 2019. La delibera approvata dalla Giunta martedì scorso, prende atto della necessità di autorizzare questo tipo di struttura esclusivamente per il periodo della manifestazione visto l'enorme afflusso di pubblico e la scarsità di servizi di questo tipo sul territorio.

L'autorizzazione sarà tuttavia possibile solo rispettando le destinazioni urbanistiche dei fondi. Non saranno ammesse aree vincolate a fini idrogeologici, gli accessi dovranno essere a norma di sicurezza stradale. Dovrà inoltre essere garantito un servizio di sorveglianza 24 ore su 24, gli spazi dovranno essere organizzati in piazzole e dotati di illuminazione e opportuni servizi idrici, igienici e di raccolta rifiuti differenziata. Al termine della manifestazione le aree dovranno essere ripristinate. Tutte le informazioni e la modulistica saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito web del Comune.