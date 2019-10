Asl: guasto sulla rete, in alcuni punti non è stato possibile effettuare i prelievi

giovedì, 31 ottobre 2019, 13:08

La ASL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto sulla rete, oggi non è stato possibile effettuare prelievi in alcuni punti del territorio. I tecnici sono intervenuti tempestivamente ed hanno ripristinato la rete. La ASL si scusa con gli utenti per il disagio.