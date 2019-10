Asl, INAIL e Comune di Lucca: la sicurezza sul lavoro a “Lucca Comics and Games”

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:32

“Lucca Comics and Games” diventa anche un’occasione per diffondere la cultura della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro e per offrire a studenti e insegnanti un momento di divertimento che stimoli anche la riflessione su temi importanti.

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest, INAIL e Comune di Lucca rinnovano infatti la loro collaborazione per parlare di salute e sicurezza nell’ambito della kermesse internazionale del fumetto e del fantasy, con l’obiettivo di veicolare i temi della salute e sicurezza con un linguaggio che sia comprensibile a tutti, e in particolar modo ai bambini, in un contesto nuovo e particolare.

L’iniziativa era nata l’anno scorso dalla collaborazione tra Asl, Direzione territoriale INAIL di Lucca e Massa Carrara e Commissione Consiliare Speciale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Lucca e viene riproposta, anche quest’anno, con uno stand al Real Collegio, in un’area dedicata ai più piccoli.

Da oggi (30 ottobre) al 3 novembre, dalle ore 9 alle 19, all’interno di questo stand saranno disponibili materiali multimediali, tra cui i due videogiochi “Scacciarischi”, creato dalla Direzione Regionale INAIL Puglia e Regione Puglia, e “IndovINAILpericolo”, ideato dalla Direzione Regionale INAIL della Lombardia (quest’ultimo è disponibile anche in formato album da colorare), i filmati e le brochure di Napo, il personaggio dell'Agenzia Europea per la Sicurezza di Bilbao, un'ampia selezione di prodotti editoriali INAIL destinati ai giovani e alle famiglie e, infine, alcuni giochi e prodotti - libri, poster, manufatti, realizzati da scuole primarie nell’ambito di progetti dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

I ragazzi più grandi potranno divertirsi a sperimentare le diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale (DPI) imparando, sotto la guida degli esperti Asl, il loro funzionamento ed utilizzo. Per l’intera durata della manifestazione allo stand sarà presente il personale dell’INAIL e dell’Azienda sanitaria, disponibile a fornire informazioni sui temi della sicurezza sul lavoro e sui progetti in corso. Le scuole dell’ambito territoriale sono state invitate a partecipare alle iniziative svolte per offrire, ai ragazzi ed agli insegnanti, un momento di divertimento che sia anche occasione di riflessione su temi tanto importanti.