Assemblea dei Custodi della Città

Altre notizie brevi

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:28

Mercoledì 30 ottobre alle ore 21 andrà in scena ad Artè 'Dialoghi di profughi', spettacolo di anteprima della Stagione Artistica di Artè 2019-2020 promossa dal Comune che prenderà il via il prossimo dicembre. ''Dialoghi di Profughi' appuntamento in collaborazione con SPAM!, è uno spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale...

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:52

La provincia di Lucca ha previsto nell'ambito dei servizi del trasporto pubblico locale extraurbano per la giornata di sabato 2 novembre 2019 un programma di esercizio vacanziero, ossia quello previsto durante i periodi di chiusura delle scuole.

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:19

Ecco la programmazione completa del Cineforum Ezechiele a Capannori dal 26 al 28 ottobre. L'unico numero telefonico di riferimento per il Cineforum Ezechiele 25,17 è 3477377003.Sabato 26 ottobre 2019 ore 20 e 22 – Domenica 27 ottobre 2019 ore 18 e 20 – Lunedì 28 ottobre 2019 ore 21.00Cinema Artè...

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:05

«La Regione chieda al governo la proroga del bonus verde anche per il 2020 e anzi di più: chieda di renderlo strutturale. Ai Comuni invece, rivolga una sollecitazione ad adottare piani verdi per introdurre i nuovi alberi mangia-smog»: questo l’impegno che attraverso una mozione il Capogruppo di Forza Italia in...

venerdì, 25 ottobre 2019, 10:58

"Come spesso accade in ambito sanitario - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - vi sono visioni contrapposte riguardo ad una potenziale criticità." "E' il caso ad esempio - prosegue il consigliere - del grido d'allarme lanciato dal Sindacato Nursind che focalizza la sua attenzione sull'ospedale San...

venerdì, 25 ottobre 2019, 09:30

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto stamattina, intorno alle 4.46, con epicentro nella zona Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara, Lucca, Pisa), ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

venerdì, 25 ottobre 2019, 08:47

Prosegue “ Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune...

giovedì, 24 ottobre 2019, 18:45

Ha preso il via la XIX edizione del Premio Letterario "Racconti nelle Rete". Pubblica il tuo racconto breve o un soggetto per cortometraggio registrandoti nel sito www.raccontinellarete.itNato da un'idea del giornalista Demetrio Brandi, il Premio Racconti nella Rete è collegato al XXVI Festival letterario LuccAutori.La diciannovesima edizione del premio letterario...

giovedì, 24 ottobre 2019, 18:15

Si rinnova domani (venerdì 25 ottobre) l'appuntamento con “Tutta un'altra storia: la storia italiana attraverso le vite, le battaglie, le eccellenze dell donne”, il corso promosso dall'associazione “La città delle donne” con la colloaborazione del Comune di Lucca, il supporto operativo della Maria Pacini Fazzi Editore e il contributo della...

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:34

Durante Lucca Comics & Games, come per Fiere del Settembre Lucchese, Sistema Ambiente SpA sarà presente in centro storico per la pulizia straordinaria di strade e piazze, anche durante le ore notturne per fare in modo che la città sia pulita già dalle prime ore della mattina in vista dell’arrivo...