Auser Lucca Insieme, programma attività

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:44

La partecipazione ai Corsi richiede l'iscrizione preliminare all'Associazione Culturale “Auser Lucca Insieme” e il rilascio della relativa tessera di euro 13,00, a gennaio e valida per tutto l'anno solare, che permette di usufruire dei vantaggi appositamente studiati per i soci.

Corso di ginnastica dolce

Federico Serracchioli: insegnante a.f.a.

Lunedi e giovedi mattina dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Sede: Centro Culturale “ le Chiavi d'oro”, Via delle Chiavi d'oro

Contributo euro 20 al mese ( 1 ora, 2 volte alla settimana)

Iniziato il 7 ottobre 2019

Corso di ginnastica dolce al Cohousing Via del Moro

Sede: Cohousing, Via del Moro

Contributo euro 12/ 13 euro al mese a persona ( 1 ora, 1 volta alla settimana)

Corso di yoga

Insegnante: Costanza Ceccarelli

1 ora ¼ alla settimana

6/8 partecipanti ( L'insegnante chiede 25 euro a lezione per il gruppo)

Conferenza informativa martedi 22 0ttobre , ore 10. Cohousing via del Moro

Corso di Lingua Francese

Dott.ssa Rita Magni

Conversazione

Martedi mattina dalle ore 9 alle ore 10.30 oppure dalle 11 alle 12.30 ( da concordare con insegnante)

Sede: Cohousing, Via del Moro 3- Lucca

Contributo da versare a inizio corso e valevole per intero anno euro 80,00

Non più di 8 partecipanti

Inizio delle lezioni: martedi 5 novembre 2019,ore 10

Lingua francese per principianti o livello superiore

martedi mattina dalle 9 alle 10.30 oppure dalle 11 alle 12.30 ( da concordare con insegnante)

Sede: Cohousing, Via del Moro, 3-Lucca

Contributo da versare a inizio anno e valevole per intero anno euro 80,00

Almeno 3 partecipanti ma non più di 8

Inizio delle lezioni: martedi 5 novembre 2019, ore 10

Corso di Lingua Inglese

Insegnante madre lingua: Lisa Clifford

Conversazione e Corso pre-intermediate

Giovedi a fine mattinata, a partire dalle 10.45,se si forma un corso solo

Mercoledi,se si formano 2 corsi a partire dalle 9.30, da concordare con insegnante

Sede: Cohousing, Via del Moro,3- Lucca

Non più di 8 partecipante per ogni corso

l'Insegnante chiede 30 euro a lezione( per il gruppo) se si formano due gruppi, 35 euro a lezione ( per il gruppo) se si forma un gruppo solo. La lezione dura 1 ora e mezzo.

Si richiede al corsista l'impegno al pagamento totale della somma richiesta (anche se dovesse ritirarsi a qualunque data, durante l'anno), in modo da assicurare agli altri partecipanti la continuità delle lezioni .

Inizio delle lezioni per tutti: mercoledi 6 novembre alle ore

Conferenze su Ebraismo

Dott. Massimo Salani

docente di Storia delle Religioni e Patrologia allo Studio Teologico interdiocesano di Camaiore ( Lucca) e di Storia delle Religioni,Patrologia e Didattica all'Istituto di Scienze Religiose di Pisa



-Auditorium S. Micheletto, mercoledi 6 novembre 2019, 17.30

La Stella di Davide

Magen, Menorah. Fondatore, Dio, chi è e cosa vuole/chiede

principali prassi: milà, bar mitzvah..kasher, shabbat e feste ebraiche

Tema: l'ospitalità

-Auditorium S. Micheletto-, mercoledi 13 novembre 2019, 17.30

Costruire una siepe attorno alla Torah

Torah e Torot: la “ siepe” ed esempi per shabbat

i passi sulla Creazione e la datazione del tempo ebraica

le altre “parole”

la Parola dei cristiani

Tema : il contributo della “ siepe” e dell'alimentazione kasher nella religione ebraica

-Auditorium S. Micheletto, giovedi 28 novembre 2019, 17.30

Ebraismo o giudaismo

Antisemitismo cristiano; il rapporto/ dialogo con il cristianesimo cattolico e cristiano negli ultimi decenni

Tema: Gesù di Nazaret e la venuta del Messia nell'Ebraismo- giudaismo.

Conferenze sulla Storia dell'Arte

Dott. Antonio Mazzetti

I Macchiaioli. Martedi 3 dicembre, ore 16.30- Cohousing Via del Moro,3

Il Futurismo. Martedi 10 dicembre, ore 16.30: Cohousing , Via del Moro.3

Si prevedono visite guidate in musei ( Firenze)

Concerto, presumibilmente dicembre o gennaio

Conferenze sulla Costituzione

Dott. Antonio Mazzetti, laureato in Scienze Politiche, Già Vicepresidente Nazionale dell'Auser– Cohousing di Via del Moro- martedi pomeriggio- ore 16.30

1) Il quadro politico, economico, sociale e storico in cui si svolsero i lavori della Costituente, martedi 14 gennaio, ore 16.30 al Cohousing, Via del Moro

2 ) Il primo e il secondo articolo della Costituzione, martedi 21 gennaio, ore 16.30

3) Il terzo e il quarto articolo della Costutuzione, martedi 28 gennaio, ore 16.30

4) Dal quinto al dodicesimo articolo della Costituzione martedi 4 febbraio, ore 16.30

Conferenza Gen: Silvio Ghiselli

Conferenze e Motivazione al Benessere

Dott.Ferdinando Regina

Medico Chirurgo, specializzato in Nefrologia, Consellor e Psicoterapeuta

Il ruolo della Mente nell'equilibrio psico-fisico per il benessere della persona è stato dimostrato in questi ultimi anni dalle Neuroscienze, anche se gli antichi Egizi,oltre 5000anni or sono, ne erano già a conoscenza.

Molte persone sono così coinvolte nelle situazioni della vita che spendono energie inefficaci nella ricerca delle proprie mete.

Questo corso aiuterà a individuare gli obiettivi, a consapevolizzare i comportamenti e il proprio ruolo attivo nel realizzarli .I partecipanti contatteranno le proprie risorse latenti ed esprimeranno le proprie potenzialità, come succede quando ogni persona è messa nelle condizioni di farlo perchè è stata aiutata a credere in se stessa.

Gli obiettivi sono: acquisire un corretto atteggiamento mentale, apprendere il modo di rilassarsi, rafforzare la propria autostima, l'auto efficacia e l'autodeterminazione, imparare a gestire le emozioni negative, controllare gli stati d'ansia e lo stressi imparare a fare delle scelte consapevoli e progettare il proprio futuro, controllare i pensieri disturbanti e le paure, imparare a liberarsi dalle abitudini non salutari,imparare a utilizzare i propri limiti per raggiungere limiti superiori alle proprie aspettative, imparare a stare bene nella vita di tutti i giorni.

L'uso delle Immagini Mentali appreso e poi praticato con costanza costituisce uno strumento di auto aiuto non solo per chi vive situazioni problematiche, ma anche per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stato di benessere personale, utilizzando le risorse interiori che possediamo ma di cui spesso non abbiamo consapevole

Le date e la sede degli incontri sono da concordare col Dott. Regina( presumibilmente in aprile)

Viene richiesto un gruppo minimo di almeno 20 partecipanti, muniti di tessera Auser.

Visite guidate:

Sono previste visite guidate a musei con docenti o esperti di Storia dell'Arte:

Bargello e Sagrestia Nuova, Opera del Duomo, Palazzo Pitti, Museo S. Marco, a Firenze.

( I partecipanti si ritrovano alla stazione di Lucca, treno per Firenze alle 8.30,)