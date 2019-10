Barsotti: "Valorizzare via della Cervia"

Altre notizie brevi

domenica, 13 ottobre 2019, 14:57

Massimo Bulckaen, coordinatore del gruppo +Europa Lucca e Pistoia per gli Stati Uniti d’Europa, illustra un'iniziativa per Comics plastica free."L’UE - afferma - ha dato il via a una politica di limitazione delle plastiche monouso a partire dal 2021 (Direttiva Ue 2019/904 del parlamento europeo e del consiglio del 5...

domenica, 13 ottobre 2019, 09:41

Anche quest’anno il Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano propone la trentottesima mostra annuale di funghi. Ebbene sì, ben trentotto anni di esposizione di specie di funghi dal vivo, che i soci dello storico Gruppo Micologico di Ponte a Moriano hanno raccolto in questi giorni per farveli vedere...

sabato, 12 ottobre 2019, 19:47

“Sono in avanzato stato di progettazione alcune importanti infrastrutture, sulle quali le amministrazioni pubbliche competenti a vario titolo debbono trovare una linea condivisa, altrimenti le opere resteranno sulla carta come già avvenuto in passato, oppure subiranno ulteriori ritardi. Non esistono scorciatoie al riguardo“.

sabato, 12 ottobre 2019, 17:01

Prosegue il battibecco tra il consigliere comunale della Lega di Capannori, Domenico Caruso, e il vicesindaco Francesconi. "Ho letto con incredulità e stupore - afferma il consigliere leghista -, la veemente reazione del vicesindaco e assessore al sociale Matteo Francesconi alla mia presa di posizione sui contributi in conto affitti.

sabato, 12 ottobre 2019, 16:36

Senza tornare sulla dolorosa vicenda del paziente di 76 anni deceduto venerdì 4 ottobre in Pronto Soccorso a Lucca, a seguito dell’ultimo intervento di un gruppo politico che parla di morte “senza il conforto dei familiari”, l’Azienda si limita a precisare che il figlio dell’uomo era presente all’interno del Pronto...

sabato, 12 ottobre 2019, 12:52

Mercoledì 23 ottobre verso le 17.30 presso la sede di Arci Lucca e Versilia in via Santa Gemma Galgani nel centro storico, discussione riflessioni sull'iniziativa i Fossi dell'Arte, organizzata da Beppe Corso, insieme a Fabrizio Barsotti pittore per tirare giù idee e riflessioni.

sabato, 12 ottobre 2019, 12:46

Nell’ambito della terza Giornata Internazionale del Paesaggio, l’Osservatorio avvia il progetto “Paesaggio in bottiglia. Assaggi della scuola del paesaggio”, incontri conviviali per riflettere insieme sui numerosi aspetti del paesaggio: leggendo, osservando, dialogando e infine assaggiando i suoi prodotti.

sabato, 12 ottobre 2019, 10:27

È stata prorogata al 17 ottobre la data di scadenza per presentare la domanda per partecipare al bando del Servizio Civile Universale. Sono 2 i posti messi a disposizione per i giovani che vogliono cimentarsi nell’esperienza del SCU all’interno di AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nella sezione provinciale di Lucca...

sabato, 12 ottobre 2019, 10:26

Nuovo appuntamento per Il Baluardo gruppo vocale lucchese, nell'ambito del trentennale del gruppo lucchese, sabato 12 ottobre alle 21 il coro si esibirà a Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) ospiti del coro della cittadina inserita nei Borghi più belli d' Italia. Un'altra occasione per portare la nostra musica in giro per l'Italia.

sabato, 12 ottobre 2019, 10:24

Il Circolo Centro Storico Pd organizza per mercoledì 16 ottobre alle 21, nella sede di Piazza S. Francesco, un incontro pubblico con l'assessore Gabriele Bove per fare il punto sulla definizione del Piano attuativo della mobilità e della sosta nel Centro Storico.