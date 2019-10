“Bene la riqualificazione di Capannori con un progetto complessivo che faccia del capoluogo un vero polo attrattivo, migliorando la qualità della vita dei residenti“

Altre notizie brevi

Ancora una volta l’intervento di riqualificazione di piazza Aldo Moro torna a far discutere. Ad affrontare nuovamente la questione il consigliere comunale Bruno Zappia secondo il quale i costi eccessivi sostenuti per realizzare l’opera non sono serviti a salvaguardare la zona dal degrado.

"Uno dei punti più critici della viabilità capannorese è da quattro giorni in una sorta di limbo. Da quattro giorni infatti il semaforo pedonale sulla Via Chelini è totalmente spento creando non poche difficoltà nell'attraversamento di questa importante arteria sia per i pedoni che per i ciclisti e mandando su...

Il BORDA!Fest, festival delle produzioni visive, musicali e letterarie sotterranee giunge alla sua sesta edizione. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, dalle 12:00 alle 00:00 all'interno delle gallerie del baluardo S. Martino, ingresso Via Buiamonti, si svolgerà l'altro festival del fumetto di Lucca con dibattiti, presentazioni e la...

I Comitati della Piana sul raddoppio ferroviario Lucca Pescia intervengono dopo l'incontro, tenutosi nella sala del palagio del comune, sul risultato della riunione svoltasi a Roma."In data 22 ottobre - dichiarano - si è svolto nella sala del Palagio del comune di Pescia un incontro in cui il sindaco Giurlani...

"Secondo giorno di sciopero a La Nazione e nel gruppo Poligrafici Editoriale contro un piano di riorganizzazione inaccettabile non solo per i giornalisti del gruppo, ma anche per chiunque pensi che non si possono fare giornali senza giornalisti.

"E' servita una nostra interrogazione per avere un resoconto circa quanto discusso nella riunione del 27 settembre a Roma sul raddoppio ferroviario alla quale, ricordiamo, per il comune di Capannori ha partecipato l'assessore Del Carlo". A parlare Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori.

Alto Gradimento e Lode per i format didattici alla Domus Romana è la valutazione espressa nelle Schede di Gradimento dai docenti delle 75 scuole italiane ed estere che hanno svolto alla Domus Percorsi Formativi nell’anno scolastico 2018-2019.

"Come Confagricoltura Toscana vogliamo esprimere la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del quotidiano La Nazione e di tutto il gruppo editoriale Monti Riffeser. Siamo vicini ai giornalisti, alle giornaliste, alle poligrafiche e ai poligrafici che stanno difendendo il proprio posto di lavoro.

"Il Governo non resti a guardare. QN, Resto del Carlino, Nazione, Giorno e Q.net sono un patrimonio tradizionale di informazione libera, plurale e preziosa. Sostegno e solidarietà ai giornalisti del gruppo Poligrafici Editoriale. La Nazione riuscì ad essere in edicola anche il 5 novembre del 1966.

Così, in una nota, il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti e il coordinatore regionale toscano del movimento Stefano Mugnai: «Non trovare stamani in edicola, assieme agli altri quotidiani, la nostra cara Nazione è stato un tuffo al cuore che domani si replicherà, poiché i giornalisti della testata e...