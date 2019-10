Bruno Zappia (Lega Capannori): "La grande bufala del porta a porta"

martedì, 8 ottobre 2019, 19:17

Bruno Zappia (Lega Capannori): Il servizio porta a porta a Capannori è una grande bufala. In sostanza è un servizio largamente inefficiente che comporta un grande sacrifico per la cittadinanza e soprattutto non apporta nessun tipo di risparmio economico. Da anni ribadisco che non c'è beneficio che i residenti possano tranne da questo sistema fallace. Ora anche la città di Lucca si è ravveduta sull'argomento il 25 novembre sparisci il porta a porta nel centro storico e poi verrà esteso anche in periferia per un risparmio di 4 volte sulle bollette. Dovremmo entrare in scia e abbandonarlo anche noi a Capannori. Basta con spot, slogan, sulle buone pratiche è sufficiente girare un po per vedere quanta spazzatura viene lasciata a marcire nelle discariche a cielo aperto. Che la gestione dell'ascit non è il massimo. Questa amministrazione promise una riduzione del 20% ma utti voi eravate testimoni che era aumentata del 46.88 %addirittura si vantava di fare propaganda che il porta a porta era ed è il fiore all'occhiello del nostro comune mantenendo la bolletta meno cara tra tutti i comuni della provincia. Questo fiore all'occhiello ancora oggi si è verificato una grande bufala. Sono stati bravia far passare il comune come un modello da imitare nella gestione dei rifiuti. Questa amministrazione sosteneva che per abbattere i costi era necessario che in tempi brevi si realizzasse un impianto di compostaggio per chiudere il ciclo dei rifiuti, dove trovava tutti d'accordo. Abbiamo avuto l'occasione di avere i fondi regionali per realizzare l'impianto di compostaggio a costo zero e per colpa di questa amministrazione che non sa gestire i nostri soldi paghiamo i rifiuti tantissimo di più. Come al solito costruiscono le case incominciando dal tetto.