Capannori, Legge salva-bebè: Petrini (FDI) presenta mozione per sostenere le famiglie nell'acquisto dei sistemi anti abbandono

mercoledì, 16 ottobre 2019, 14:32

"Abbiamo presentato una mozione per far si che, in seguito all'entrata in vigore della cosiddetta Legge Meloni (o legge salva-bebè), il Comune di Capannori si attivi al fine di individuare le determinazioni economiche e amministrative atte a sostenere le famiglie capannoresi nell'acquisto dei sistemi anti abbandono".

Ad affermarlo Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori.

"Come è noto, l'installazione dei dispositivi anti abbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni è diventata obbligatoria grazie all'impegno di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, che per prima ha depositato la proposta di legge in merito.

Adottando questa iniziativa - prosegue - il Comune di Capannori sarebbe tra i primi in Italia ad esprimersi in tal senso, dimostrandosi sensibile alla prevenzione degli episodi che, talvolta gravissimi, sono legati al fenomeno dell'abbandono dei minori in macchina per distrazione o amnesia dissociativa da parte dei genitori.

La mozione che abbiamo depositato va proprio in questa direzione, con la volontà di sensibilizzare il consiglio comunale, l'amministrazione e tutti i cittadini su un tema tra i più importanti. Anche in questo caso - conclude - come per le recenti mozioni presentate, ci aspettiamo che la maggioranza si unisca alla nostra proposta esprimendo un voto favorevole e unanime".