Comitati della Piana: "Raddoppio ferroviario, rispetto della cosa pubblica"

sabato, 26 ottobre 2019, 13:55

I Comitati della Piana sul raddoppio ferroviario Lucca Pescia intervengono dopo l'incontro, tenutosi nella sala del palagio del comune, sul risultato della riunione svoltasi a Roma.



"In data 22 ottobre - dichiarano - si è svolto nella sala del Palagio del comune di Pescia un incontro in cui il sindaco Giurlani ha riferito ai suoi cittadini e ai rappresentanti dei comitati della piana sul risultato della riunione tenutasi a Roma presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con i sindaci dei comuni coinvolti nel progetto di raddoppio ferroviario della linea Lucca Pescia. Dall'incontro è emerso che il progetto è carente sotto tutti i punti di vista: idrogeologico, sismico e urbanistico e basato su una cartografia non aggiornata. Quindi il presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in seguito alle osservazioni puntuali del sindaco di Pescia Giurlani, ha dovuto bloccare l'autorizzazione richiedendo a RFI un progetto presentato in maniera più chiara e corretta. Nessuno degli altri sindaci ha fatto osservazioni in difesa del territorio e dei cittadini direttamente interessati. Questo perché il primo e unico pensiero della politica regionale era quello di approvare il progetto quanto prima possibile e arrivare alle elezioni regionali con il fiore all'occhiello del raddoppio ferroviario senza curarsi del territorio. Per fortuna che ci sono ancora sindaci come quello di Pescia per cui la politica ha un valore di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini e se il raddoppio ferroviario è un'opera importante deve comunque essere fatta con il massimo rispetto della cosa pubblica e non solo per un mero calcolo elettorale."