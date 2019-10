Concerto in Cattedrale sabato 12 ottobre

Altre notizie brevi

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:26

Là in mezzo al mar, non camin che fumano ma l'avanguardistica piattaforma messa a punto da un team con Eni capofila e prima al mondo nella generazione elettrica integrata da moto ondoso e fotovoltaico: è quanto chiede alla Regione Toscana per i mari toscani il Capogruppo di Forza Italia in...

venerdì, 11 ottobre 2019, 13:18

Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto dell'anno 2019.

venerdì, 11 ottobre 2019, 13:14

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di una nuova tubazione alla rete di distribuzione nel Comune di Altopascio, mercoledì 16 ottobre, dalle 8 alle 17, verrà sospesa l'erogazione idrica in via Firenze, nel tratto compreso tra via Di Vittorio e via Gavinana.

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:45

Il gruppo micologico "Massimiliano Danesi" di Ponte a Moriano, composto da circa 100 soci con attività che spaziano da quelle prettamente scientifiche a quelle puramente ricreative, tutte improntate alla conoscenza della natura ed al rispetto dell'ambiente, propone per questo mese di ottobre ed inizio novembre, diverse iniziative dalla escursione a...

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:36

L'Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti, riunita in assemblea nella sede di Palazzo Pretorio, ha riconfermato per il prossimo quinquennio la presidenza del prof. Raffaello Nardi e la vicepresidenza della prof.ssa Valeria Bertolucci Pizzorusso. Ha riconfermato altresì Segretario per la classe di Scienze la prof.ssa Nicoletta Ferrucci, Segretario per...

venerdì, 11 ottobre 2019, 11:58

Domenica 13 ottobre Porcari celebra la XXV edizione della Mostra delle Vetrine, organizzata dal Porcari Attiva-CCN e che da molti anni anima le strade del paese. Questa edizione riscopre un po' la sua identità originaria: una giornata intera dedicata alle 26 attività commerciali che hanno aderito al tema "L'arte in vetrina".

venerdì, 11 ottobre 2019, 11:53

"Riteniamo un gesto molto significativo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e Responsabile Enti locali del partito in Toscana - la missiva inviata dal Senatore Matteo Salvini ad oltre 7000 sindaci di tutta Italia(molte lettere sono, ovviamente, arrivate anche nella nostra Regione) che amministrano comuni sotto...

venerdì, 11 ottobre 2019, 11:42

Poste Italiane si unisce alle aziende provenienti da 160 paesi nel mondo che hanno aderito al United Nations Global Compact (UNGC), il patto mondiale delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a promuovere attivamente i principi di condotta etica e di business responsabili.

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:47

Sarà Ilaria Giovannetti la protagonista dell'appuntamento di ottobre della serie "Di Lunedì il secondo del mese" del Centro Nazionale per il Volontariato. Consigliera del territorio lucchese eletta nel 2015 nel Consiglio Regionale toscano e componente della 3° Commissione Tutela della salute, politiche sociali e del Terzo settore, Giovannetti interverrà lunedì...

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:45

Questa settimana in programma in prima visione Vivere di Francesca Archibugi con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2019Sabato 12 ottobre 2019 ore 20 e 22 – Domenica 13 ottobre 2019 ore 19.30 e 21.30 – Lunedì 14 ottobre 2019 ore 21.00.Cinema...