Conferenze e dibattiti per i cinque anni de L'Artiglio

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:47

Una due giorni di dibattito, cultura e politica per festeggiare i primi cinque anni de "L'Artiglio", lo spazio libero e non conforme in via Michele Rosi. Dall'immigrazione ai tabù culturali e storici, passando per il tema della censura e degli attacchi alla libertà di pensiero con un ospite d'eccezione: Francesco Polacchi, editore del Primato Nazionale e di Altaforte, la casa editrice esclusa dal Salone del Libro di Torino.



"L'Artiglio compie cinque anni - dichiara in una nota Lorenzo Del Barga, responsabile dello spazio - e come ogni ottobre festeggeremo la ricorrenza con una due giorni di cultura e politica. Cinque anni nei quali L'Artiglio, completamente libero ed autofinanziato e sede di CasaPound Italia Lucca, si è reso assoluto protagonista della vita culturale e politica della città. Dibattiti, presentazioni di libri e tante attività sociali hanno di fatto decretato questa realtà come una delle più attive del territorio."



"Questo fine settimana parleremo di immigrazione - prosegue la nota -, di tabù storici e culturali ai tempi del pensiero unico e della censura che alcuni social hanno imposto a chi porta avanti idee e visioni non allineate alla narrazione dominante. A parlare di quest'ultimo tema sarà Francesco Polacchi, editore del quotidiano sovranista online e rivista mensile 'Il Primato Nazionale', nonché della casa editrice 'Altaforte', esclusa dal Salone del Libro di Torino per motivi ideologici, dove avrebbe dovuto presentare il libro 'Io sono Matteo Salvini'. Insieme a lui interverrà il consigliere comunale Fabio Barsanti, al quale Facebook ed Instagram hanno cancellato profili personali e pagine pubbliche. Modera Giuseppe Vitale, responsabile di CasaPound Italia Versilia."



"La festa si aprirà venerdì 25 alle ore 18:30 con la presentazione del libro 'White Guilt' del lucchese Emanuele Fusi; un libro sull''auto-razzismo' degli europei, vittime del 'marxismo culturale' delle élite favorevoli all'immigrazione di massa dall'Africa e alla sua sostituzione etnica. Sabato 26, alle ore 16:00, sarà la volta di Francesco Carlesi, che con il suo libro 'Damnatio Memoriae' affronterà, insieme al giornalista lucchese Fabrizio Vincenti, il tema 'Italia e Fascismo, scritti storici sui tabù del nostro tempo'. Infine, alle 18:00, chiuderanno Barsanti e Polacchi."