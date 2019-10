Contributi in conto affitto: pubblicata la graduatoria provvisoria

venerdì, 11 ottobre 2019, 13:18

Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto dell'anno 2019.

L'amministrazione comunale quest'anno ha destinato 300.000 euro per il contributo ai nuclei familiari in difficoltà economica che vivono in affitto in un'abitazione reperita sul mercato, ma non sono in grado di sostenere per intero il canone di locazione. L'impegno finanziario dell'amministrazione comunale va ad integrare il contributo che verrà stanziato a questo scopo dalla Regione Toscana (lo scorso anno è stato di 179.164 euro).

Il bando è stato pubblicato all'inizio dell'estate scorsa e hanno potuto partecipare i cittadini residenti a Lucca, nella casa per la quale richiedevano il contributo e che avevano un ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a 28.684 euro.

Le domande presentate in base ai criteri indicati sono state 686. Di queste, 44 sono state escluse per mancanza dei requisiti, 543 sono state inserite in fascia A (le famiglie con ISE fino a 13.338 euro); 99 in fascia B (ISE compreso fra fra 13.338 euro e 28.684 euro cui spetta un contributo fino a 2.325 euro).

La graduatoria provvisoria resterà pubblicata per 15 giorni e nel lasso di questo tempo sarà possibile presentare eventuali ricorsi. I contributi saranno successivamente erogati ai cittadini inseriti nella graduatoria fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Comune e dalla Regione.