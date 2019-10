Corsi di italiano gratuiti per donne straniere, al via le iscrizioni

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:26

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di italiano per le donne straniere del territorio. Possono accedervi tutte quelle che vogliono conoscere meglio la "lingua di Dante", comprese coloro, di qualsiasi nazionalità, che si trovano da diverso tempo sul territorio. L'iniziativa, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con associazioni e soggetti del terzo settore, rientra nell'ambito dei percorsi di integrazione attraverso attività di promozione linguistica per persone provenienti da altre culture.

"Un progetto, aperto a tutte le donne di nazionalità straniera di Capannori, che portiamo avanti da anni con successo perché la conoscenza della lingua è fondamentale nel processo di integrazione all'interno di una comunità – commenta il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi -. L'apprendimento e il perfezionamento dell'italiano sono infatti molto utili nella vita quotidiana, semplificando ad esempio il rapporto con la pubblica amministrazione, la scuola e i servizi, ampliando le possibilità di socializzazione e favorendo l'approccio al mondo lavorativo. Auspico quindi che anche questa edizione del corso sia particolarmente partecipata".

Il corso prenderà il via nel mese di novembre e prevederà livelli di insegnamento personalizzati. Chi non dispone dei mezzi per spostarsi avrà inoltre la possibilità di richiedere l'attivazione di un servizio di trasporto. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 28 ottobre rivolgendosi allo sportello immigrati del Comune di Capannori il lunedì dalle 15.30 alle 18.30, il mercoledì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Per informazioni: 0583428800, immigrazione@comune.capannori.lu.it