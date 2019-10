Da venerdì 1 a domenica 3 novembre al camelieto del Compitese si può visitare la mostra delle camelie Sasanqua

Altre notizie brevi

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:44

Saranno in vendita anche al botteghino del Porta Elisa i biglietti del settore ospiti dello stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino dove domenica la Lucchese giocherà il big-match contro il Prato. I tagliandi di gradinata costano 10 euro e potranno essere acquistati sabato dalle 10 alle 13.

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:01

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di "Web & Social Media Marketing" (Nuove Date) che si terrà sabato 23 novembre dalle 15 alle 19 a Pisa e Domenica 24 novembre dalle 15 alle 19 a Lucca (può essere scelto un singolo appuntamento).

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:29

Dopo il successo riscosso dal romanzo a puntate di Roberto Piccinini, Edikit è felice di presentare il fumetto tratto dalla fortunata serie “Io e gli zombie”.

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:29

Il pubblico di Lucca Comics & Games promuove il festival "Zero Waste" e aiuta la manifestazione a ridurre la plastica: si stanno infatti diffondendo i bicchieri riutilizzabili messi a disposizione sia nei punti ristoro interni al festival, che nei tanti locali pubblici della città che hanno deciso di aderire all'iniziativa.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:53

Prosegue "Mutatas Dicere Formas", lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall'Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell'Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di Lucca,...

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:46

Si intitola 'Il tempo delle canzoni' l'iniziativa dedicata alla memoria della Grande Guerra in programma domenica 3 novembre a San Pietro a Marcigliano promossa dall'associazione PerSanPietro e Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte in collaborazione con il Comune di Capannori.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:46

Poste Italiane informa che in provincia di Lucca le pensioni del mese di novembre saranno messe regolarmente in pagamento anche durante il ponte di Ognissanti, a partire da sabato 2.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:42

Questa mattina nella sede della mostra “Becoming Human: be a hero” al Palazzo delle esposizioni Fondazione Banca del Monte l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini ha firmato e dichiarato il suo sì alla donazione di organi, tessuti e cellule firmando il tesserino di “Diamo il Meglio di noi” la campagna nazionale...

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:30

Domani, venerdì 1° novembre, da Capannori sarà possibile raggiungere gratuitamente la manifestazione "Lucca Comics & Games" grazie a un servizio navetta promosso dall'amministrazione Menesini. Sarà attivo dalle ore 8.26 fino alle ore 20.26 con partenza da Piazza Aldo Moro e capolinea al parcheggio Palatucci. Le corse avranno una frequenza oraria.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:27

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa chelunedì 4 novembre eseguirà un intervento importante di potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Porcari, con particolare riferimento alla cabina denominata "centro", che fornisce alimentazione alla zona residenziale e commerciale del...