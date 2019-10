Capannori, divieto di bruciare all'aperto dal 1 novembre al 31 marzo

Altre notizie brevi

martedì, 29 ottobre 2019, 17:32

A Lucca Comics & Games 2019 sarà sperimentato - a seguito di quanto stabilito nel corso della Commissione di Vigilanza che ha dato parere favorevole alla manifestazione -- un nuovo metodo per gestire i flussi e contare le persone presenti in determinate aree della città, allo scopo di verificare in...

martedì, 29 ottobre 2019, 17:25

Scatterà da venerdì prossimo 1 novembre il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale, a tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini.

martedì, 29 ottobre 2019, 17:23

Da venerdì 1° novembre saranno iscritti nell’elenco dei medici di famiglia il dottor Francesco Rossi (Ambito territoriale Lucca e Pescaglia) e la dottoressa Cinzia Malatesta (Ambito territoriale valle del Serchio).

martedì, 29 ottobre 2019, 15:29

Durante i giorni di Lucca Comics & Games la raccolta dei rifiuti porta a porta in centro storico sarà effettuata in orario notturno (dalle ore 22.30 domani, 30 ottobre, dalle ore 22 il 31 ottobre e dall’1 al 3 novembre).

martedì, 29 ottobre 2019, 15:03

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gabriele Bianchi parteciperà all’inaugurazione ufficiale del Festival Lucca comics and games 2019 presso il teatro del Giglio. “Lucca Comics & Games 2019, - afferma Bianchi - è una straordinaria fiera del fumetto, dei giochi, delle serie tv, dell’arte e della narrativa del fantastico,...

martedì, 29 ottobre 2019, 13:00

Ecco la programmazione completa prevista per il cinema Artè di Capannori dal 1 al 4 novembre.Venerdì 1 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00 Sabato 2 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00Domenica 3 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00 Lunedì 4 novembre 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori –...

martedì, 29 ottobre 2019, 09:54

Nonostante si parli sempre più di mobilità sostenibile, in Toscana la diffusione di automobili green è ancora marginale; secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella regione erano appena più di 15.280, vale a dire lo 0,60% del parco auto circolante...

martedì, 29 ottobre 2019, 09:19

La Provincia di Lucca ha previsto nell'ambito dei servizi del trasporto pubblico locale extraurbano per la giornata di sabato 2 novembre 2019 un programma di esercizio vacanziero, ossia quello previsto durante i periodi di chiusura delle scuole.

martedì, 29 ottobre 2019, 09:18

Dalle ore 15 di giovedì 31 ottobre alle 3 di venerdì 1 novembre (festa di tutti i Santi) si terrà l'adorazione eucaristica nella chiesa di San Giusto in piazza San Giusto a Lucca. Saranno presenti diversi gruppi di preghiera.

martedì, 29 ottobre 2019, 09:16

Circuito Off 2019: Ma'rmaron, mostra di fotografie di Francesco Paolo Ferrandello dal 16 novembre al 1 di dicembre presso lo Studio d'Arte Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153. Orario 17-18 a ingresso libero.