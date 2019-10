Domani 1 novembre da Capannori navetta gratuita per Lucca Comics & Games

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:30

Domani, venerdì 1° novembre, da Capannori sarà possibile raggiungere gratuitamente la manifestazione "Lucca Comics & Games" grazie a un servizio navetta promosso dall'amministrazione Menesini. Sarà attivo dalle ore 8.26 fino alle ore 20.26 con partenza da Piazza Aldo Moro e capolinea al parcheggio Palatucci. Le corse avranno una frequenza oraria. Il servizio sarà effettuato tramite un potenziamento della linea 6 e vederà l'impiego di un autobus a capienza maggiore, da 150 posti. La navetta gratuita sarà attiva, con gli stessi orari, anche domenica 3 novembre. Sabato 2 novembre sarà invece in funzione l'ordinaria linea 6, con partenze da piazza Aldo Moro ogni 30 minuti dalle 6.56 alle 20.26, per la quale si dovrà pagare il biglietto.

Con l'istituzione della navetta gratuita l'amministrazione comunale vuole favorire la mobilità verso Lucca, tramite mezzi pubblici, dei cittadini e delle persone che si trovano sul territorio di Capannori.

Viste le modifiche al traffico nel territorio comunale di Lucca. la navetta, raggiunta la circonvallazione, non transiterà dalla stazione ferroviaria ma raggiungerà il Park Palatucci (capolinea) da via Barsanti e Matteucci e via Tagliate.