Domenica 3 novembre a S. Pietro a Marcigliano l'iniziativa 'Il tempo delle canzoni' dedicata alla memoria della Grande Guerra

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:46

Si intitola 'Il tempo delle canzoni' l'iniziativa dedicata alla memoria della Grande Guerra in programma domenica 3 novembre a San Pietro a Marcigliano promossa dall'associazione PerSanPietro e Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte in collaborazione con il Comune di Capannori.

L'iniziativa si aprirà alle ore 16 con la deposizione di una corona di alloro da parte del Comune al monumento ai caduti e proseguirà con un concerto commemorativo nella chiesa di San Pietro a Marcigliano per i cento anni dalla fine della Grande Guerra che vedrà la partecipazione nella prima parte del coro parrocchiale di San Pietro e della filarmonica 'G Puccini' di Segromigno in Monte e nella seconda parte l'esibizione dell'orchestra di flauti bianchi formata da 70 studenti della scuola secondaria di primo grado di Lammari diretta dal professor Antonio Cipriani che eseguirà brani dedicati alla pace e alla memoria.

Dalle ore 15 alle ore 20 se le condizioni meteo lo permetteranno nell'area verde vicino alla chiesa si svolgerà anche la festa della castagna con vari stand.