Editoria, Donzelli (FdI): "Solidarietà a giornalisti Nazione e QN. Governo non resti a guardare"

sabato, 26 ottobre 2019, 12:34

"Il Governo non resti a guardare. QN, Resto del Carlino, Nazione, Giorno e Q.net sono un patrimonio tradizionale di informazione libera, plurale e preziosa. Sostegno e solidarietà ai giornalisti del gruppo Poligrafici Editoriale. La Nazione riuscì ad essere in edicola anche il 5 novembre del 1966. Non si fermò nemmeno con l'Alluvione di Firenze. È parte del patrimonio della nostra terra come i monumenti e le espressioni in vernacolo. È compito delle Istituzioni proteggere il giornale e chi ci lavora." Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.