Escursione, mostra e gita con il gruppo micologico Danesi di Ponte a Moriano

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:45

Il gruppo micologico "Massimiliano Danesi" di Ponte a Moriano, composto da circa 100 soci con attività che spaziano da quelle prettamente scientifiche a quelle puramente ricreative, tutte improntate alla conoscenza della natura ed al rispetto dell'ambiente, propone per questo mese di ottobre ed inizio novembre, diverse iniziative dalla escursione a piedi alla tradizionale mostra di funghi ad una gita.

Per l’escursione a piedi, domenica 13 ottobre si terrà una camminata mista, sia a carattere di trekking che a carattere micologico. Luogo da vistare è la "Gatta" sopra Careggine, passando dalla zona delle piste da sci si sale poi alla "Piana": durante il percorso verrà valutata la presenza delle specie fungine in vista della mostra della domenica successiva. Pranzo al sacco. Ritrovo a Ponte a Moriano ore 8:30, il tragitto è di circa 4 ore, salvo le soste per il ritrovamento di funghi, con un dislivello di 300 metri. Referente: Anita 346.8517795.

A riguardo della mostra dei funghi, questa sarà la 38.a edizione e si terrà nei giorni 19, 20 e 21 ottobre a cui è collegata la “XXVII.a Esposizione delle specie botaniche dei nostri boschi”. Questa doppia iniziativa, come al solito, si svolgerà presso la palestra della scuola secondaria di I° grado “Michelangelo. Buonarroti” in via Volpi a Ponte a Moriano con la consueta formula: allestimento mostra venerdì 18 con la sistemazione dei tavoli delle specie fungine e delle specie botaniche. Inaugurazione sabato 19 ottobre ore 17, presso gli stessi locali, con un piccolo rinfresco, possibilità di visita alla mostra fino alle 19. Domenica 20 la mostra sarà aperta dalle ore 9 alle 19 (con chiusura dalle 13 alle 14) e gli esperti micologi del micologico “Danesi” saranno disponibili per eventuali spiegazioni circa le specie esposte. Lunedì 21, per tutta la mattinata, la mostra sarà aperta alle scolaresche del territorio interessate alla visita della stessa, sempre alla presenza degli esperti. Nelle giornate di sabato e domenica sarà inoltre aperta la segreteria per l'acquisto di libri, calendari, e altro materiale informativo.

Infine parliamo della gita, come da vari anni, quella tradizionale a carattere micologico che si svilupperà nei boschi di Sassetta (Castagneto Carducci) per domenica 3 novembre. Questo il programma: ritrovo ore 7.30 parcheggio davanti il supermercato Esselunga di San Concordio e organizzazione delle macchine. Poi nei boschi di Sassetta, camminata tranquilla per la ricerca delle specie fungine, quindi pranzo al sacco presso l'area picnic dove è possibile cucinare cibo sugli appositi bracieri. A seguire la determinazione delle specie micologiche trovate e poi rientro con eventuale sosta durante il tragitto. Referente: Marco (333.3548209).