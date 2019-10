“Expo Sposi”, 29^ edizione al Real Collegio di Lucca

giovedì, 17 ottobre 2019, 20:08

Nei giorni 19/20 ottobre, nel prestigioso e antico Palazzo del Real Collegio a Lucca, verrà ospitata la XXIX Edizione di Expo Sposi - Wedding Show.



L'esclusivo evento Toscano riunirà in un unico e sofisticato salone, i migliori rappresentanti del mondo del Wedding e presenterà le eccellenze per i futuri sposi del 2020 con anteprime, idee e tendenze dei migliori prodotti e servizi che il mercato Italiano offre a questo incantato mondo del matrimonio.



Questa é una data fondamentale nel mondo del Wedding per la Città di Lucca e per la Toscana tutta, che si conferma come un appuntamento di riferimento per la gioia degli Sposi, con una presenza di 90 espositori.



I futuri sposi che visiteranno la Expo Sposi Wedding Show, avranno l'opportunità di personalizzare la propria cerimonia all'interno di spazi espositivi raffinati e curati nei minimi dettagli dagli espositori, concordi nel presentare come colori predominanti delle collezioni 2019, il "bianco bianco, l'azzurro e il fucsia e abiti molto colorati e pieni di fiori di prato " con i quali valorizzerano l'identità dell'evento, ricreando la magica atmosfera del matrimonio.



L'attenzione agli allestimenti sarà tale da trasformare l'intero ambiente in un trionfo di eleganza e sontuosità.



Lo stupore e l'emozione saranno quelli che si provano di fronte ad un abito sartoriale: perfetto in ogni sua piccola sfaccettatura.



Quest'anno è stato ideato da Promolucca una Caccia al Tesoro nella giornata di sabato 19 a partire dalle ore 15,00 con moltissimi premi in palio che potranno abbattere i costi di chi convola a nozze. I futuri sposi sono avvisati, il regolamento per partecipare a questo gioco lo trovate su www.fierespositoscana.it cliccando sul banner di riferimento "Caccia al Tesoro" e su tutti i social che pubblicizzano la manifestazione.



La Expo Sposi 2019 è strutturata nel seguente modo:



* Area Defilé

*Area Beauty

*Area Live Show

*Area Relax

*Bridal Bar

*Area Ospitate Vip

*Area Lounge dove si potranno degustare numerose essenze di The e biscotti particolari, ma accolti come nel salotto di casa propria, a cura di Biscuit.

La due giorni di Expo Sposi Wedding Show, non é solo esposizione, ma anche live show con numerosi intrattenimenti. Un binomio in grado di coinvolgere completamente il visitatore, che diventa co-protagonista per un'esperienza da vivere e sognare.

Domenica 20 Ottobre alle ore 17,00 Gran Defilé di Moda: in passerella bellissime modelle indosseranno abiti da sposa e cerimonia dei più famosi Atelier Italiani Uomo/Donna, e accessori vari.

La sfilata è curata dalla magica regia di Sonia Paoli di “ Also Eventi”, con gli effetti speciali di luce del DJ Diego Costabile.

All'interno dell’area Expo invece, le aziende di liste nozze, presenteranno l'arte di apparecchiare la tavola ed il Bon Ton, mentre il Viaggio di Nozze per una Luna di Miele fantastica, verrà presentato dalle migliori Agenzie di Viaggio del territorio.

Il percorso espositivo crea nel suo insieme una vetrina di prodotti ricca e completa, gestita da professionisti del settore e rivolta ai futuri sposi che potranno chiedere preventivi di spesa gratuiti.

I settori presenti sono:

Abiti per la Sposa e Sposo Wedding Planner

Abbigliamento per la Cerimonia Agenzie di Viaggio

Accessori Sposa e Sposo Fotografi e Audio Video

Liste Nozze Corredo

Auto da Cerimonia Gioiellerie

Location per il ricevimento Catering e Banqueting

Torte Nuziali Arredamento di Design

Bomboniere e Confetteria Partecipazioni

Complementi D' Arredo Floral Designers

Animazione ed Intrattenimento Hair Stylist

Musicale Make-up & Wellness



oltre alla straordinaria partecipazione di numerosi Artisti Pittori lucchesi di ARTE IN LUCCA, sarà presente anche la pittrice Mara Natucci con i sui splendidi quadri colorati.

Il pregio di Expo Sposi - Wedding Show viene rafforzato dalla posizione strategica del Real Collegio, uno dei Centri espositivi e congressuali più importanti a livello della Toscana, situato nel cuore del Centro Storico di Lucca, una destinazione commerciale e turistica d'eccezione, dove a poche centinaia di metri dalla location é possibile parcheggiare l'auto gratuitamente nel Parcheggio delle Tagliate che può ospitare 1500 posti auto.

La Comunicazione

La comunicazione é supportata dai migliori canali del Centro Italia e prevede una campagna pubblicitaria che coinvolge: Stampa Quotidiana, Radio e TV, Riviste di settore, Direct- Mailing, Social Network, Campagne Google Adwords, Cartellonistica, 50.000 depliant distribuiti sul territorio, Inviti ai giornalisti e operazioni strategiche di co-marketing rivolte ad aziende ed Enti a livello Italiano.

Sarebbe imperdonabile lasciarsi sfuggire l'occasione di essere veri protagonisti di un evento unico, in un luogo che rappresenta esso stesso un'eccellenza e regala un'emozione.

Orari di Apertura al Pubblico

Sabato 19 Ottobre dalle ore 10,00 alle ore 20,00

Domenica 20 Ottobre dalle ore 10,00 alle ore 20,00.

Contatti

“Promolucca Editrice”: Cav. Francesco Cerasomma

Info@promolucca.it - Cell. 347 3612123

www.promolucca.it - www.toscanasposi.it