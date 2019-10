Festa della Castagna a San Leonardo in Treponzio

venerdì, 18 ottobre 2019, 10:47

Tutto pronto per la 17° edizione della "Festa della Castagna" di San Leonardo in Treponzio promossa dall'associazione culturale "La Ruota" in collaborazione con il comune di Capannori. Domenica 20 ottobre dalle ore 14.30 nell'area dello Sportello al cittadino in via di Sottomonte si potranno gustare mondine e vin brulè in una giornata di festa aperta a tutti.

L'appuntamento prevede anche iniziative dedicate ai più piccoli. Novità di quest'anno, infatti, sono le letture per bambine e bambini da 0 a 6 anni, e loro familiari, a cura dei volontari "Nati per leggere" in programma alle ore 14.30. A seguire si svolgerà lo spettacolo di magia del Mago Renzo. Inoltre ci saranno mondine a volontà e omaggi per tutti i bambini che porteranno un proprio elaborato sul tema, come un disegno, una fiaba o una poesia.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà la domenica successiva.