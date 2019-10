Gabriele Bianchi (M5S) alla inaugurazione del Lucca Comics and Games 2019

Altre notizie brevi

martedì, 29 ottobre 2019, 17:32

A Lucca Comics & Games 2019 sarà sperimentato - a seguito di quanto stabilito nel corso della Commissione di Vigilanza che ha dato parere favorevole alla manifestazione -- un nuovo metodo per gestire i flussi e contare le persone presenti in determinate aree della città, allo scopo di verificare in...

martedì, 29 ottobre 2019, 17:25

Scatterà da venerdì prossimo 1 novembre il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale, a tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini.

martedì, 29 ottobre 2019, 17:23

Da venerdì 1° novembre saranno iscritti nell’elenco dei medici di famiglia il dottor Francesco Rossi (Ambito territoriale Lucca e Pescaglia) e la dottoressa Cinzia Malatesta (Ambito territoriale valle del Serchio).

martedì, 29 ottobre 2019, 15:29

Durante i giorni di Lucca Comics & Games la raccolta dei rifiuti porta a porta in centro storico sarà effettuata in orario notturno (dalle ore 22.30 domani, 30 ottobre, dalle ore 22 il 31 ottobre e dall’1 al 3 novembre).

martedì, 29 ottobre 2019, 15:06

Dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020 nelle aree del territorio comunale che si trovano al di sotto dei 200 metri sul livello del mare non si potrà bruciare all'aperto. Lo stabilisce un'ordinanza sindacale che, in linea con il Pac (piano di azione comune) della Piana di Lucca, recepisce...

martedì, 29 ottobre 2019, 13:00

Ecco la programmazione completa prevista per il cinema Artè di Capannori dal 1 al 4 novembre.Venerdì 1 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00 Sabato 2 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00Domenica 3 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00 Lunedì 4 novembre 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori –...

martedì, 29 ottobre 2019, 09:54

Nonostante si parli sempre più di mobilità sostenibile, in Toscana la diffusione di automobili green è ancora marginale; secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella regione erano appena più di 15.280, vale a dire lo 0,60% del parco auto circolante...

martedì, 29 ottobre 2019, 09:19

La Provincia di Lucca ha previsto nell'ambito dei servizi del trasporto pubblico locale extraurbano per la giornata di sabato 2 novembre 2019 un programma di esercizio vacanziero, ossia quello previsto durante i periodi di chiusura delle scuole.

martedì, 29 ottobre 2019, 09:18

Dalle ore 15 di giovedì 31 ottobre alle 3 di venerdì 1 novembre (festa di tutti i Santi) si terrà l'adorazione eucaristica nella chiesa di San Giusto in piazza San Giusto a Lucca. Saranno presenti diversi gruppi di preghiera.

martedì, 29 ottobre 2019, 09:16

Circuito Off 2019: Ma'rmaron, mostra di fotografie di Francesco Paolo Ferrandello dal 16 novembre al 1 di dicembre presso lo Studio d'Arte Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153. Orario 17-18 a ingresso libero.