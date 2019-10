I programmi informatici nella riabilitazione neurologica: incontro teorico-pratico a Lucca

Altre notizie brevi

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:53

In occasione della nuova edizione dei Lucca Comics and Games, alla luce delle valutazioni del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica tenuto il 23 ottobre, seguito dal tavolo tecnico tenuto il 24 ottobre, il questore di Lucca ha disposto con ordinanza accurati servizi di sicurezza a cui parteciperanno l'arma...

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:50

All'interno della manifestazione di #FuturaLucca, evento dedicato al mondo della scuola digitale che si svolgerà dal 7 al 9 novembre nella nostra città, l’ISI Pertini, snodo formativo MIUR, ha organizzato la formazione, sui temi del PNSD, per studenti degli Istituti Comprensivi e per docenti delle scuole di ogni ordine e...

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:43

A 96 anni se ne è andata anche Vera Michelin Salomon, stamani, nella nostra città, dove viveva da diverso tempo. È un elenco che si allunga – quello degli scomparsi - e che ci rende tutti più tristi e più poveri.

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:39

Martedì 29 ottobre alle 21 al parco scientifico di Segromigno in Monte è in programma un incontro sulla gestione degli scarti domestici e la pratica del compostaggio domestico durante il quale saranno forniti anche esempi di compostiere autocostruite.

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:24

Per Lucca Comics 2019 saranno modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca. Giovedì 31 ottobre, dalle 9.30 per tutta la giornata;Venerdì 1° novembre, dalle 8.00 per tutta la giornata;Sabato 2 novembre, dalle 8.00 per tutta la giornata;Domenica 3 novembre, dalle 8.00 per tutta la giornata.

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:47

Esce il 30 ottobre come collaterale de La Nazione (euro 5,00 + il prezzo del quotidiano) e in tutte le librerie della Provincia la guida (edita da Pacini Fazzi) tutta a fumetti che racconta leggende e misteri che riguardano il territorio di Lucca, la Piana con Capannori e Montecarlo.

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:44

"Considerate le palesi problematiche sollevate dal consiglio superiore dei lavori pubblici in merito ai lavori inerenti al raddoppio ferroviario sulla tratta Montecatini-Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - abbiamo quindi deciso di predisporre una specifica mozione sul tema." "In particolare-prosegue il Consigliere-vogliamo, appunto, conoscere quali...

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:32

L’assessore all’ambiente, Francesca Romagnoli, comunica che non ci sarà nessuna modifica alla raccolta per venerdì 1° novembre e quindi il ritiro avverrà come da eco calendario.

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:03

Grandi autori del fumetto italiano e internazionale sono alle prese con un tema di drammatica attualità: quello dei migranti, delle donne, degli uomini e dei bambini costretti a viaggi della disperazione in mare per sfuggire dalla fame, dalla guerra, dalle violenze.

lunedì, 28 ottobre 2019, 11:50

Aerosal, la clinica del sale presente all'interno del Baby Doctor a Lucca, è l'unica riconosciuta dall'Istituto Superiore della Sanità e in poco più di sei settimane è già divenuta un punto di riferimento per famiglie, dai bambini ai genitori ai nonni, dai più piccoli ai più grandi, dagli atleti alle...