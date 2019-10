Il BORDA!Fest giunge alla sua sesta edizione

sabato, 26 ottobre 2019, 16:07

Il BORDA!Fest, festival delle produzioni visive, musicali e letterarie sotterranee giunge alla sua sesta edizione. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, dalle 12:00 alle 00:00 all'interno delle gallerie del baluardo S. Martino, ingresso Via Buiamonti, si svolgerà l'altro festival del fumetto di Lucca con dibattiti, presentazioni e la mostra mercato di collettivi e autori emergenti e underground con fanzine, fumetti, albi illustrati e poster grafici. L'ingresso è gratuito come lo è stata la possibilità iscriversi per esporre.

Il tema di quest'anno è FLASH FORWARD: libri, fanzine e fumetti per prospettare e costruire altri presenti prossimi rispetto al futuro di austerità, povertà, sfruttamento e autoritarismo che il vacillante ordine liberale vorrebbe consegnarci. Nel programma di quest'anno sarà centrale l'incontro tra i nuovi linguaggi del racconto grafico e l'estetica underground, l'immaginazione del futuro, la rivolta della classe media impoverita contro il dominio del mercato e il movimento transfemminista mondiale.

Tra i titoli presentati e i dibattiti:

Giovedì 31/10

H.17:00 - AISTHESIS: Estetica, Underground e Auto-produzione" con Valerio Bindi;

H.19:00 - "VITA L'aborto in un paese civile" di Anna Cercignano in collaborazione con Non Una Di Meno Lucca.

Venerdì 1/11

H.17:00 - FLASH FORWARD - BORDA!Zine 5. 24 autori, 140 pagine di fumetto sui tanti possibili domani per cui prendersi il presente e sugli altrettanti domani contro cui battersi. Pubblicazione annuale del festival;

H.18:00 - "Mister Morgen" del fumettista croato Igor Hofbauer;

H.19:00 - il libro "L'insurrezione che viene | Ai nostri amici | Adesso" del Comitato Invisibile.

Sabato 2/11

H.16:00 - Outlaws fanzine n°2 di Athena;

H. 17:00 - incontro con la berlinese Martina Schradi a partire dal fumetto Ach, so ist das?!;

H.18:00 - "P. La mia adolescenza trans" fumetto di Josephine Yole Signorelli.

Domenica 3/11

H.17:00 - Proiezione de "Il Corpo di Cristo" di Akab con Roberto Rup Paolini di CARBOLUCE.

Sabato 2 novembre dalle 22:00 ci sarà il concerto al Foro Boario "Sounds of Subterraneans" con la musica delle madrilene "Tremenda Jauría" per la prima volta in Italia e after show con El Pinche Perro, Curandera /L'Ilynoise, Mainor e BarBeat

Il programma completo è consultabile sulla pagina fb della manifestazione e all'indirizzo bordafest.noblogs.org/flashforward-2019/

L'associazione culturale BORDA!Fest dal 2014 si impegna nel dare spazio a tutti quegli autori lucchesi, italiani e internazionali che praticano l'autoproduzione fuori dalle logiche e le tendenze del mercato. Il BORDA! è un evento che in questi anni è riuscito a proporre gratuitamente per la città di Lucca un importante programma di approfondimento culturale, divertimento ed espressione giovanile oltre che una preziosa occasione d'incontro, stimolo, cooperazione e scambio culturale, politico, sociale e umano fuori dalla dimensione ipercommerciale che siamo abituati a vivere ogni anno nelle giornate d'inizio novembre.