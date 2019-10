Il comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale restituisce alla Villa Reale di Marlia una scultura trafugata

Altre notizie brevi

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:46

Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata in Toscana che per il 2018 segna un + 2,2 portando la nostra regione al 56%. E' quanto si evince dai dati relativi alla certificazione delle raccolte differenziate riferiti al 2018. appena pubblicati dalla Regione Toscana.

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:11

C'è fame di innovazione, anche nel settore della cultura e del turismo: innovazione digitale, innovazione nei musei, archivi ed open data. E l'innovazione - quella legata alla tecnologia, alla scienza ma non solo, quella anche che ha a che fare con la gestione dei beni culturali - si crea e...

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:37

"Ieri, giovedì 3 ottobre, abbiamo protocollato due interrogazioni ed una mozione di cui aspettiamo risposta al più presto in forma scritta e in consiglio comunale". A dichiararlo Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori.

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:36

Domani (sabato 5 ottobre) alle ore 17.30 nella chiesa di San Antonio Abate di San Colombano si terrà il secondo appuntamento di 'Ottobre Canta', la nuova rassegna dedicata alla musica sacra e non solo, che si svolge nelle chiese meno conosciute del territorio promossa dal Comune in collaborazione con La...

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:32

Partiamo dalle cose fatte. 440 nuovi pullman per il trasporto locale che diventeranno 2100 una volta definita la nuova gara, 20 milioni di euro per la messa in sicurezza della Lucca-Aula e circa 430milioni di euro di investimento per il raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia.

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:44

Progetti educativi, lezioni in aula, visite agli impianti di depurazione e alle sorgenti, nonchè gadget per i più piccoli: il Gestore idrico GAIA S.p.A. ha in programma un calendario molto fitto di iniziative con le scuole del territorio.

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:34

Sabato 5 ottobre partirà da Piazza del Giglio l'ultima tappa del Bike Tour organizzato dalla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, una pedalata non agonistica e solidale che coinvolge ogni anno un gruppo sempre più numeroso di atleti e non, in un viaggio lungo l'Italia, per far conoscere la...

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:32

Da oggi anche a Lucca sarà possibile educare i cani anche via smartphone o tablet. I proprietari che partecipano ai corsi educazione della "Magic Black Dogs asd", col proprio animale, presso il centro cinofilo situato a pochi passi dalle Mura, potranno rivedere le lezioni svolte, in formato video, sui dispositivi digitali.

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:30

L’Ottobre Missionario Straordinario è iniziato mercoledì scorso con i vespri presieduti da Papa Francesco nella Basilica di S. Pietro a Roma. Nella diocesi di Lucca, sabato 5 ottobre nel Salone dell’Arcivescovato alle ore 10.30, alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, ci sarà un incontro d’approfondimento sul Sinodo dell’Amazzonia che affronterà il...

venerdì, 4 ottobre 2019, 11:17

Lazza torna a Lucca, domenica 6 ottobre, a partire dalle 15, allo Sky Stone & Songs, per presentare due nuovi album che partono dal suo precedente lavoro 'Re Mida': il giovane rapper, infatti, ha 'riletto' l'album uscito alcuni mesi fa attraverso la lente della musica classica, dandone una versione per...