Il ricordo del sindaco per Vera Michelin Salomon

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:43

A 96 anni se ne è andata anche Vera Michelin Salomon, stamani, nella nostra città, dove viveva da diverso tempo. È un elenco che si allunga – quello degli scomparsi - e che ci rende tutti più tristi e più poveri. Uno a uno, anno dopo anno vengono a mancare i nostri anziani, testimoni diretti della guerra, dell’antifascismo e della Resistenza.

Anima attiva dell’antifascismo romano, che ha posto le premesse per il riscatto dopo il disastro della guerra, Vera fu arrestata dalle SS e condotta nella prigione di via Tasso, la stessa in cui fu rinchiuso anche Guglielmo Petroni, che raccontò il periodo della Liberazione in quell'insuperato libro sulla Resistenza che è Il mondo è una prigione. Vera fu poi trasferita a Regina Coeli dove fu testimone degli ultimi momenti di vita dei detenuti poi trucidati alle Fosse Ardeatine. Fu quindi deportata in Germania nel carcere di Aichach, fino alla Liberazione, che avvenne poche settimane dopo l'apertura del campo di Dachau.

Vera era una donna libera, moderna, visionaria nel suo guardare al futuro e ai giovani. Impegnatissima nell’opera di attualizzazione della memoria e della verità senza retorica di cui era stata testimone, come presidente dell’Aned, l’associazione nazionale degli ex deportati, di Vera mi ha colpito la passione per la libertà, che le animava gli occhi e lo spirito di giustizia che la pervadeva.

La sua stessa vita è l’esempio più vivido di cosa significhi lottare per un ideale, per un mondo più giusto e più libero: una convinzione ostinata che ha attraversato tutta la sua esistenza e che arriva a noi come un testimone da ricevere e da portare avanti. Per noi stessi, per gli altri, per quell'ideale che è rimasto intatto, di un mondo più libero e più giusto, in cui a tutti sia riconosciuta pari dignità umana e civile.

Pensando a Vera, sono vicino alla famiglia in questo momento doloroso per loro, per noi.