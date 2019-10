Interruzione idrica nel comune di Altopascio

venerdì, 11 ottobre 2019, 13:14

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di una nuova tubazione alla rete di distribuzione nel Comune di Altopascio, mercoledì 16 ottobre, dalle 8 alle 17, verrà sospesa l'erogazione idrica in via Firenze, nel tratto compreso tra via Di Vittorio e via Gavinana.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato a nuova data che sarà resa nota con successivo comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

L’intervento in oggetto riguarda il collegamento finale della nuova condotta idrica realizzata in via Firenze. Si tratta di un lavoro importante che ha l’obiettivo eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete che era molto datato e, per questo, soggetto in passato a frequenti rotture. Le attività, cominciate a luglio, hanno portato alla sostituzione di 380 metri di condotta, per un investimento di 210mila euro. L’intervento consentirà in futuro di migliorare il servizio per una parte consistente della popolazione. In seguito saranno completate le opere accessorie, mentre nei prossimi mesi, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento della condotta nel terreno, saranno garantite anche le attività di riasfaltatura della strada nel tratto interessato dall’intervento.