Itinerario turistico-culturale alla scoperta di Lucca Romana

Altre notizie brevi

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:18

In libreria dal 10 ottobre il nuovo romanzo di Alessio Adami Rusty Dogs – Le vittime della pace, il secondo capitolo della saga Rusty Dogs. “Quando ogni ideale è perduto, ogni moralità abbandonata e l'uomo è diventato una merce, l'unica risorsa per la salvezza sono loro: i Rusty Dogs.” Cos’è...

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:04

«Non vi è dubbio che gli ultimi dati sulla raccolta differenziata diffusi recentemente dall'assessorato all'ambiente della Regione siano positivi. Dati che sembrano destinati a migliorare per il futuro, anche in virtù delle risorse che nel 2018 abbiamo messo in campo, circa 30 milioni di euro a favore degli ATO, per...

lunedì, 7 ottobre 2019, 16:54

L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Lucca in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia Onlus ha organizzato per giovedì 10 ottobre, giornata mondiale della vista, un'iniziativa per prevenire il glaucoma che è fra le prime cause di cecità nel mondo.

lunedì, 7 ottobre 2019, 15:26

Ultimo appuntamento della rassegna della Mostra d'Arte e Fotografica MusicArt "Dove Brilla la luce" Promenade fra Musica - Colori - Brindisi che si svolgerà all'interno della Villa Bottini di Lucca.Molto variegato il Programma, la novità di questa edizione sono le visite guidate alla Villa in costume d'epoca cura di Sadìndandà.La...

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:22

«Raccolta differenziata? Onestamente non capisco la Regione di cosa si bei, visto che non c'è Ambito territoriale ottimale che raggiunga la soglia del 65% fissata dalla legge per il 2012. Siamo al 2019... e per il 2020 la Regione ha fissato il fantasmagorico obiettivo del 70%.

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:42

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, annuncia che il Carroccio predisporrà un'interrogazione sulla vicenda."Mentre si decide, finalmente, di ampliare il Pronto Soccorso del San Luca (anche se le reali tempistiche paiono un'incognita) - afferma - il sindacato Uil pone in evidenza una possibile carenza di personale nel delicato...

domenica, 6 ottobre 2019, 14:36

Vittorio Fantozzi, vice commissario provinciale di Lucca FdI interviene in vista dell'assemblea di Fratelli d'Italia del 14 ottobre al Napoleon di Lucca.

domenica, 6 ottobre 2019, 14:17

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza il giorno 8 ottobre 2019, primo anniversario della morte del pittore poeta Pier Paolo Pierucci, per ragioni organizzative, non si terrà l’evento al centro di San Micheletto - Lucca.

domenica, 6 ottobre 2019, 11:02

Multe in via del Fosso, riceviamo e volentieri pubblichiamo: "Sono una residente di via del Fosso, con due permessi macchina. Domando, ma è possibile prendere sempre le multe? E' vero che non ci sono gli stalli gialli, ma noi residenti dove dobbiamo parcheggiare? La macchina non era vicino a garage.

sabato, 5 ottobre 2019, 23:29

Non rispondeva alle chiamate, quindi il 118, prima delle 19, ha mandato sul posto, in località Pontetetto a Lucca, un'automedica e un'ambulanza. C'era infatti apprensione per un giovane di 24 anni, C.A., di origine albanese, ma da tempo residente in Italia.