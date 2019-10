Keep Calm - Chiama Badabimbi! Il servizio che il bada bimbi offre ai genitori in occasione dei Comics

martedì, 22 ottobre 2019, 18:44

In occasione di Lucca Comics and Games , il 30 ed il 31 ottobre le scuole del centro storico saranno chiuse, ma Il Badabimbi , situato in via dei Bacchettoni n. 21 (accanto al Mariani Arredamento), per far fronte alle esigenze dei genitori che debbono lavorare o che vogliono visitare le mostre in libertà, sarà aperto e a tua disposizione, per accogliere i bambini ed i ragazzi durante i giorni più colorati della città.

E' possibile prenotare con anticipo il posto i bambini dai 13 mesi ai 12 anni bimbo chiamando al 3519008079

Inoltre in occasione di queste due giornate, visto che il traffico in centro sarà praticamente chiuso o limitato moltissimo al BadaBimbi sarà attivo anche il servizio di Piedi Bus che prenderà i bimbi fuori da porta S. Jacopo e lì accompagnerà fino a Badabimbi, con i seguenti orari : 8.00/8:15, - 13:00/13:15 - 16:00/16:15