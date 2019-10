La poesia di tradizione e la cultura pop si sposano a Lucca Comics & Games 2019

Altre notizie brevi

martedì, 15 ottobre 2019, 13:47

Si intitola 'Imparare a salvare una vita' l'iniziativa in programma venerdì 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.30 in piazza Aldo Moro a Capannori organizzata dalla 'Mirco Ungaretti Onlus' in collaborazione con il Comune di Capannori, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e il sostegno dei giocatori...

martedì, 15 ottobre 2019, 12:35

Si conclude con ampio consenso da parte degli espositori e del pubblico, la VIII edizione della mostra-mercato Fashion in Flair.

martedì, 15 ottobre 2019, 11:02

Oltre 320mila persone in più sui treni regionali nei primi nove mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Circa 120mila in più (+2,15%) a settembre 2019 rispetto a settembre 2018.

martedì, 15 ottobre 2019, 10:17

La conservazione del patrimonio storico e culturale è al centro del prossimo incontro del progetto “Agorà della Scienza” previsto per sabato 19 ottobre. Questo appuntamento dal titolo ”Scienza e beni culturali: dall’olio di cedro alle nanotecnologie, l’evoluzione dell’approccio scientifico al restauro dei beni librari e cartacei”, si occuperà della conservazione...

martedì, 15 ottobre 2019, 09:38

Mostre, incontri, proiezioni, momenti di preghiera: durante Lucca Comics (30 ottobre 3 novembre) torna l’appuntamento con Fede e fumetto, la rassegna sulla letteratura disegnata cristiana organizzata dalla Diocesi cattolica e dalla Chiesa valdese di Lucca.

lunedì, 14 ottobre 2019, 18:06

Sono aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento "Emigrazioni, immigrazioni e migrazioni interne nella storia d'Italia e dell'integrazione europea" rivolto ai docenti ed aperto a tutti gli interessati. Contro le semplificazioni e le falsificazioni che sembrano dominare il dibattito pubblico, l'ISREC della provincia di Lucca propone un approccio storico...

lunedì, 14 ottobre 2019, 16:52

L'ufficio personale del comune fa presente che sono pervenute segnalazioni riguardanti la presentazione delle domande di partecipazione al concorso tramite Pec ed Apaci, dal momento che le stesse, seppur “accettate”, non sono state però “consegnate”, in quanto la casella Pec di questo comune risultava piena.L'amministrazione comunica che sono state adottate...

lunedì, 14 ottobre 2019, 16:33

Problemi con la portata dell’acqua del fontanello di Castelvecchio di Compito. A segnalarlo, sollecitato da alcuni cittadini, il consigliere comunale Bruno Zappia.

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:02

Questo tour vi farà apprezzare a pieno uno dei principali simboli della città di Lucca: le mura. Ancora oggi le mura rappresentano un importante riferimento per i lucchesi, che nel corso della storia le hanno viste trasformarsi da cinta difensiva in parco pubblico.

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:51

Domani martedì 15 ottobre saranno in sciopero le addette alla pulizia e alla sorveglianza nelle scuole in appalto. Si tratta di una agitazione nazionale indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs, che hanno organizzato per domani una manifestazione a Roma (ore 10, piazza Montecitorio davanti alla Camera dei Deputati);...