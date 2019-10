La vita di Gesù e la tragedia dei migranti al centro di “Fede e fumetto 2019”

martedì, 15 ottobre 2019, 09:38

Mostre, incontri, proiezioni, momenti di preghiera: durante Lucca Comics (30 ottobre 3 novembre) torna l’appuntamento con Fede e fumetto, la rassegna sulla letteratura disegnata cristiana organizzata dalla Diocesi cattolica e dalla Chiesa valdese di Lucca.

Due i temi portanti: la vita di Gesù di Nazareth, raccontata dal grande autore danese Peter Madsen, uno dei capolavori del fumetto cristiano che arriva finalmente in Italia grazie alla casa editrice Claudiana (a questo fumetto sarà dedicata una mostra nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo) e il dramma dei migranti che risuona anche nel titolo dell’iniziativa: Perché anche voi foste stranieri, una citazione del versetto biblico di Levitico 19,34.

La tematica dei migranti sarà raccontata da una conferenza per immagini (cartoni animati e fumetti), “Con la valigia di cartoni” giovedì 31 ottobre alle ore 16.30 nella chiesa di San Cristoforo, e in due spazi espositivi. Uno sarà quello del tempio valdese in via Galli Tassi con la mostra “Vengono dal mare” a cura dell’associazione Cartoon Club di Rimini; l’altro sarà nella chiesa di San Cristoforo con l’esposizione dei “Disegni dalla frontiera” di Francesco Piobbichi (Editrice Claudiana), operatore del progetto Mediterranean Hope che con la sua matita narra volti e storie delle persone incontrate tra Lampedusa, il Libano e il Marocco. Lo stesso Piobbichi racconterà le storie illustrate dai suoi disegni in un incontro venerdì 1 novembre alle 16.30 in San Cristoforo. A seguire ci sarà la consegna del premio “Fede e fumetto 2019” e, alle 19 la Messa dei Comics celebrata dal vescovo di Lucca, Paolo Giulietti.

In programma ci sono anche un incontro ecumenico di preghiera (sabato 2 novembre, alle 17.30 in San Cristoforo) e il Culto evangelico dei Comics (domenica 3 novembre alle 11, nel tempio valdese di via Galli Tassi) con la predicazione del pastore Antonio Adamo.

Per info 3488829005 – 3331410715 – 3483723241