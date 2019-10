L’archivio fotografico delle opere di Pier Paolo Pierucci

Altre notizie brevi

domenica, 6 ottobre 2019, 14:36

Vittorio Fantozzi, vice commissario provinciale di Lucca FdI interviene in vista dell'assemblea di Fratelli d'Italia del 14 ottobre al Napoleon di Lucca.

domenica, 6 ottobre 2019, 11:02

Multe in via del Fosso, riceviamo e volentieri pubblichiamo: "Sono una residente di via del Fosso, con due permessi macchina. Domando, ma è possibile prendere sempre le multe? E' vero che non ci sono gli stalli gialli, ma noi residenti dove dobbiamo parcheggiare? La macchina non era vicino a garage.

sabato, 5 ottobre 2019, 23:29

Non rispondeva alle chiamate, quindi il 118, prima delle 19, ha mandato sul posto, in località Pontetetto a Lucca, un'automedica e un'ambulanza. C'era infatti apprensione per un giovane di 24 anni, C.A., di origine albanese, ma da tempo residente in Italia.

sabato, 5 ottobre 2019, 20:44

Una donna originaria di Lucca è stata soccorsa oggi dopo essere rimasta ferita, fortunatamente non in gravi condizioni, a seguito di una caduta per circa 30 metri in una scarpata a valle del versante marittimo del Monte Cavallo sulle Alpi Apuane. Pare che la donna si trovasse in comitiva.

sabato, 5 ottobre 2019, 20:02

Il congresso regionale del PSI che si è tenuto a Firenze ha proclamato all'unanimità Angelo Zubbani, già sindaco di Carrara dal 2007 al 2017, segretario regionale con il voto unanime degli oltre 150 delegati presenti ai lavori.

sabato, 5 ottobre 2019, 18:52

Fratelli d'Italia presenta anche a Capannori la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile. L'iniziativa nazionale, presentata da Giorgia Meloni in Piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in oltre duecento città italiane per dire 'No' allo Ius Soli.

sabato, 5 ottobre 2019, 13:16

Il 7 ottobre anche a Capannori inizia la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni a cura di Istat. Per la seconda volta l’indagine non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse: un milione e quattrocentomila in tutta Italia.Le famiglie...

sabato, 5 ottobre 2019, 12:55

Martedì 8 ottobre dalle ore 21 alle ore 23 nella sala riunioni del comune in Piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà l'incontro di presentazione del corso gratuito di fotografia promosso dal Comune e dal Gruppo Archeologico Capannorese.Si tratta di un corso base rivolto a tutti gli appassionati, sia a...

sabato, 5 ottobre 2019, 10:49

Alla Biblioteca comunale di Porcari si raccolgono le iscrizioni ai Corsi di Paleografia e Diplomatica (livelli "primo" e "intermedio"), organizzati da Assessorato alla Cultura e Biblioteca comunale con la collaborazione del Docente e dell'Istituto Storico Lucchese-Sezione Auser Sesto di Capannori.

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:46

Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata in Toscana che per il 2018 segna un + 2,2 portando la nostra regione al 56%. E' quanto si evince dai dati relativi alla certificazione delle raccolte differenziate riferiti al 2018. appena pubblicati dalla Regione Toscana.