L'assessore Raspini firma il tesserino “Diamo il meglio di noi” per la campagna nazionale sulla donazione di organi e tessuti

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:42

Questa mattina nella sede della mostra “Becoming Human: be a hero” al Palazzo delle esposizioni Fondazione Banca del Monte l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini ha firmato e dichiarato il suo sì alla donazione di organi, tessuti e cellule firmando il tesserino di “Diamo il Meglio di noi” la campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con le associazioni di settore.

“Invito tutti a visitare la mostra dove sarà possibile ottenere materiale informativo e sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione – afferma l'assessore Raspini - una scelta che hanno già compiuto sei milioni e mezzo di cittadini italiani e che ogni anno permette di salvare quasi tremilacinquecento vite grazie ai trapianti. Ci sono circa novemila persone che aspettano ancora un organo: serve l’aiuto di tutti”.

L’edizione 2019 di Lucca Comics & Games si interroga su cosa ci faccia “essere umani” ed ha aderito alla campagna nazionale sulla donazione di organi con “Becoming Human: be a hero - donatori: straordinariamente umani, semplicemente eroi”, una mostra che illustra le campagne di comunicazione sociale nazionali e internazionali per la promozione della donazione che hanno come soggetti e testimonial personaggi dei fumetti e supereroi. L'evento parte de è frutto della collaborazione tra il Cnt, Lucca Crea e Ristogest, da quest’anno partner di “Diamo il meglio di noi”.