Lega: "I nostri consiglieri imbavagliati dal Pd che non li fa esprimere"

Altre notizie brevi

venerdì, 18 ottobre 2019, 21:47

Nei sotterranei di Villa Bottini va in scena On the road: Kerouac e la beat generation a cura dell'associazione Luccablues. Jazz, prosa e poesia beat. A 50 anni dalla morte del grande scrittore americano padre della beat generation (21 ottobre 1969) un omaggio per ricordare la sua opera letteraria, linfa...

venerdì, 18 ottobre 2019, 20:30

"I gruppi consiliari di maggioranza del comune di Capannori respingono al mittente le accuse del tutto infondate e strumentali del capogruppo della Lega sulla conduzione e sull'organizzazione del Consiglio comunale di mercoledì 16 scorso da parte della Presidente del Consiglio Biagini che ribadiamo, ha puntualmente rispettato l'apposito Regolamento che disciplina...

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:41

Si avvicina l'inizio dei lavori per la Cittadella dello Sport che sarà realizzata nella zona della piscina e del campo sportivo di Capannori. E' infatti stato pubblicato oggi (18 ottobre) sul sito web della Provincia di Lucca e sulla piattaforma regionale Start il bando di gara per l'assegnazione dell'appalto del...

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:29

Per favorire l'inclusione scolastica dei ragazzi disabili, grazie al lavoro svolto Conferenza delle Regioni, dove la Toscana coordina la commissione Istruzione, aumentano i finanziamenti nazionali destinati alla Toscana: 8,2 milioni di euro (rispetto ai 5,5 dello scorso anno).

venerdì, 18 ottobre 2019, 14:05

Sabato 19 ottobre 2019 ore 20 e 22.15 – Domenica 20 ottobre 2019 ore 19.00 e 21.15 – Lunedì 21 ottobre 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniYESTERDAYdi Danny Boyle – GB, 2019 – 116' con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnonDiretto da Danny Boyle, è incentrato sulla storia...

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:39

I Fossi dell'Arte, progetti e idee per l'anno 2020 presso il circolo Arci Lucca e Versilia in via santa Gemma Galgani, il 23 ottobre alle 17,30 per parlare di nuove idee, gli artisti interessati a partecipare come gli assessori del comune di Lucca. Organizzata da Beppe Corso, parteciperà anche Fabrizio Barsotti.

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:34

Per riflettere sull' importanza, del "dono", domenica 20 ottobre alle ore 15.30 presso "LabArt Camp Village" in Via Nuova 'Al Bengio' a Guamo, l'associazione culturale QuattroquArti in collaborazione con il comune di Capannori e il gruppo Donatori di Sangue Fratres di Massa Pisana e S.

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:30

“Di fronte alle segnalazioni che ci pervengono continuamente dai cittadini e dai nostri operai impiegati nella manutenzione lungo i corsi d’acqua, e stando al fianco dei volontari delle associazioni che collaborano con noi nella pulizia periodica degli alvei dai rifiuti, ho capito quanto sia importante ed urgente superare, una volta...

venerdì, 18 ottobre 2019, 12:05

Ottobre doveva essere il mese dello start up. E così è stato, esattamente come annunciato nella conferenza stampa che si tenne il Comune lo scorso 9 luglio. Da qualche giorno, la fibra FTTC è attiva e funzionante, almeno in alcune zone.

venerdì, 18 ottobre 2019, 12:02

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita di informazione sul mondo della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni...