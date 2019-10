Lettura delle Metamorfosi di Ovidio

Altre notizie brevi

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:55

Si svolgerà questo fine settimana (12 e 13 ottobre), presso il campo polivalente della scuola primaria "Donatelli" di San Vito, il primo Torneo di Street Basket San Vito.

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:40

L'associazione San Vito per San Vito s'impegna con iniziative sociali e manifestazioni per far vivere il paese. In questa occasione il 27 ottobre a Sanper il terzo anno organizza una festa della castagna con mondine, per passare del tempo assieme e consolidare amicizie e conoscenze, che spesso di disperdono nel...

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:39

E’ stato prorogato alle 14 di giovedì 17 ottobre il termine per accedere ad uno dei 69 posti messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest nei cinque progetti di servizio civile nazionale che si svolgeranno a Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno. Il rinvio di una settimana è...

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:38

Fratelli d'Italia di Capannori, in relazione all'omicidio dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, chiede che prima del prossimo consiglio comunale, previsto per mercoledì 16 ottobre venga fatto un minuto di silenzio, per commemorare i due ragazzi assassinati nella sparatoria di Trieste.

giovedì, 10 ottobre 2019, 14:01

Dopo la numerosa e sentita partecipazione dello scorso fine settimana, Fratelli d'Italia sarà di nuovo presente nei giorni Sabato 12 e Domenica 13 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la propria sede in via Romana n.209, per la raccolta firme contro lo Ius Soli e a favore del Presidenzialismo.

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:57

"Già essere costretti a fare lezione dentro un prefabbricato non pensiamo sia il massimo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - se, poi, aggiungiamo pure che i container, riservati ad alcune classi dell'istituto lucchese Fermi, sono destinati ad arrivare in ritardo(si parla di una settimana, ma...

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:45

"La conoscenza fa la differenza": è questo il motto con cui l'associazione Tèlia di Marlia, dedicata alla promozione della crescita personale e civica, si accinge a festeggiare il suo primo compleanno.

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:06

Torna la Giornata Nazionale delle famiglie al Museo: un giorno in cui poter visitare i musei in modo speciale con tutta la famiglia. Il tema conduttore dell'edizione di quest'anno è: C'era una volta al museo, e vuole essere l'occasione per presentare al pubblico l'arte dello Storytelling, come particolare ed efficace...

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:56

Cresce l'attesa per Bobo Rondelli a Capannori. Il cantautore, poeta e attore livornese sabato 12 ottobre alle ore 17.15 al teatro Artè in via Carlo Piaggia aprirà l'edizione 2019 del "Capannori Underground Festival", rassegna di "Lucca Underground Festival" dedicata alla "cultura alternativa".

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:48

L'artigianato e il talento sono ancora di casa al parco Pandora in via Nuova a Segromigno in Monte. Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 12 ottobre dalle ore 8 alle 18 torna la manifestazione "A Pandora arte e creatività si incontrano" promossa dal Comune di Capannori e dal Centro...