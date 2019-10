Livin'art, seconda collettiva di pittura e fotografia

Altre notizie brevi

In attesa del 25 novembre, data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico, giovedì 24 ottobre, alle ore 18, nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), in via Sant’Andrea 33, si terrà la prima di tre assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione comunale e da Sistema...

"Ho letto con attenzione e in gran parte apprezzato il commento del presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ismaele Ridolfi al nostro comunicato stampa sul tema della tassazione della plastica. Le sue considerazioni mi danno l'occasione per puntualizzare meglio alcuni aspetti della questione, la cui importanza mi pare...

Organizzato dal Rotary Club Lucca in collaborazione con la Fondazione Pera, si svolgerà all'Auditorium della Cassa di Risparmio di Lucca di San Micheletto, lunedì 21 ottobre alle ore 18.30, un incontro con il Dr. Gherardo Colombo, ex magistrato di mani pulite, sul tema "Costituzione e democrazia".

Parlerà subito dopo la Leader del partito Giorgia Meloni e il titolo della discussione sarà Brand Italia, il turismo per un’Italia che cresce.

Al fine di ricevere le offerte migliori e più economiche Confartigianato Imprese Lucca promuove un incontro con un rivenditore locale di registratori di cassa ad un costo particolarmente appetibile.

Domenica 27 ottobre, alle ore 16, alcuni fedeli si ritroveranno sul baluardo Porta Elisa delle Mura per meditare tutti i misteri del rosario. Le preghiere saranno dedicate alle missioni.

Ultimi giorni per presentare la propria candidatura per far parte della Commissione pari opportunità del Comune di Capannori. Alle ore 12 di mercoledì 23 ottobre scade infatti il termine per partecipare al bando. La commissione pari opportunità si rinnova infatti per il quinquennio 2019-2024.

Nei sotterranei di Villa Bottini va in scena On the road: Kerouac e la beat generation a cura dell'associazione Luccablues. Jazz, prosa e poesia beat. A 50 anni dalla morte del grande scrittore americano padre della beat generation (21 ottobre 1969) un omaggio per ricordare la sua opera letteraria, linfa...

"I gruppi consiliari di maggioranza del comune di Capannori respingono al mittente le accuse del tutto infondate e strumentali del capogruppo della Lega sulla conduzione e sull'organizzazione del Consiglio comunale di mercoledì 16 scorso da parte della Presidente del Consiglio Biagini che ribadiamo, ha puntualmente rispettato l'apposito Regolamento che disciplina...

"Qualche giorno fa ho partecipato come pubblico, insieme ad altri cittadini, al consiglio comunale di Capannori." Lo afferma Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca e piana che prosegue: "Ho deciso di andare per l'importanza degli argomenti trattati e per vedere la "mia" squadra all'opera.