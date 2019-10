Lucca: al via la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

martedì, 1 ottobre 2019, 16:58

7- 13 ottobre 2019 Quest'anno il fil rouge della manifestazione è "Diversi e Uguali: promuoviamo l'equità" per garantire pari diritti e opportunità a tutti, nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuno

Lucca, 1 ottobre 2019 – Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).



Come per le scorse edizioni, anche quest'anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.



Il fil rouge della manifestazione quest'anno è "Diversi e Uguali: promuoviamo l'equità" a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito gli eventi in evidenza:



DISLESSIA: METTIAMOCI NEI PANNI DEGLI ALTRI – COMPRENDERE LE DIVERSITÀ PER PROMUOVERE L'EQUITÀ

PRIMA GIORNATA: Mercoledì 9 ottobre 2019- ore 9.00

Istituto Comprensivo Marco Polo Viani, Via Pistoia, 68, Viareggio

POMERIGGIO: Incontro rivolto agli insegnanti (aperto al pubblico)

Ore 16.00-16.15 Introduzione Presidente Sezione AID di Lucca

Ore 16.15-16.30 Saluti Istituzionali

Ore 16.30-17.30: Lucia Marconi, USL Versilia

Ore 17.30-17.45 PAUSA

Ore 17.45-18.45 Laboratorio Esperienziale (Conduce Laura Querzola, Presidente Sezione AID Lucca insieme a Soci della sezione)

La partecipazione è gratuita. E' richiesta iscrizione online sul sito di AID Lucca



SECONDA GIORNATA: Venerdì 11 ottobre 2019-Ore 9.00

Istituto Comprensivo Borgo a Mozzano- Presso SALONE DELLE FESTE

POMERIGGIO: Incontro rivolto agli insegnanti (aperto al pubblico)

Ore 15.00-15.15 Introduzione Presidente Sezione AID di Lucca

Ore 15.15-15.35 Saluti Istituzionali

Ore 15.35-16.35: Lucia Pennacchi, USL Zona Valle Del Serchio

Ore 16.35-16.50 PAUSA

Ore 16.50-18.00 Laboratorio Esperienziale (Conduce Laura Querzola, Presidente Sezione AID Lucca insieme a Soci della sezione)

La partecipazione è gratuita. E' richiesta iscrizione online sul sito di AID Lucca



DIVERSITÀ + UGUAGLIANZA = EQUITÀ E INCLUSIONE

TERZA GIORNATA: Sabato 12 ottobre 2019, Ore 08.05-18.30

Auditorium Porcari, via Romana, 121 – Porcari (LU)



MATTINA:

Ore 08.05 Registrazione Partecipanti

Ore 09.00 Introduzione di Laura Querzola Presidente Sezione AID Lucca

Ore 09.15-09.55 Saluti delle Autorità Locali:

Leonardo Fornaciari, Sindaco Comune Porcari ed Eleonora Lamandini Consigliere Comunale Comune Porcari; Catia Abbracciavento Referente Inclusione - Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara -(UST Lucca); Stefania Tocchini, USL Lucca

Ore 10.00-11.00 Intervento di Lauro Mengheri Presidente OPT e Christina Bachmann Vice-Presidente OPT (Ordine Psicologi Toscana)

Ore 11.05-11.25 Pausa

Ore 11.30-12.25 Intervento Associazione Pillole Di Parole, Firenze

Ore 12.30-13.25 Intervento Valentina Biondi, Tecnico e Formatore AID

Ore 13.30 Buffet



POMERIGGIO:

Ore 15.00-16.30 Laboratorio per gli insegnanti

Conduce Valentina Biondi, Tecnico e Formatore AID

Ore 17.00-18.30 Laboratorio per i genitori (Conduce Laura Querzola, Presidente Sezione AID Lucca insieme a Soci della sezione)

EVENTO APERTO A TUTTI



Per maggiori informazioni ed iscrizioni agli eventi: https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-dislessia-2019-lucca



Per una donazione e per sostenere le attività dell'Associazione Italiana Dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.