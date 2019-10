Lucca Comics & Games e nuove tecnologie

martedì, 29 ottobre 2019, 17:32

A Lucca Comics & Games 2019 sarà sperimentato - a seguito di quanto stabilito nel corso della Commissione di Vigilanza che ha dato parere favorevole alla manifestazione -- un nuovo metodo per gestire i flussi e contare le persone presenti in determinate aree della città, allo scopo di verificare in tempo reale il rispetto della capienza massima prevista per alcuni siti di particolare delicatezza. Lo scopo è accrescere la fruibilità degli spazi e la sicurezza dei visitatori, soprattutto in caso di evacuazione.

Oltre ai controlli effettuati agli accessi, verso il centro storico, in corrispondenza delle entrate o direttamente all'interno dei padiglioni, che ormai sono diventati una consuetudine, anche altri contesti ("Giglio" e "Passaglia", "Giardino degli Osservanti", "Carducci", "Real Collegio" e "Cavallerizza") e l'area attorno al padiglione Napoleone saranno inclusi nelle procedure di sicurezza.

In particolare nell'area di piazza Napoleone e piazza del Giglio, il cosiddetto "distretto Napoleone", sarà installate alcune apparecchiature tecniche finalizzate a migliorare il conteggio del pubblico. In questa zona, infatti, saranno posizionati appositi dispositivi che permetteranno di monitorare gli accessi e contingentarli, in caso di necessità, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, essenziali per qualsiasi evento ma fondamentali per la realizzazione di manifestazioni su scala internazionale.

Gli accorgimenti consisteranno nel posizionamento di transenne "contapersone" che permetteranno di monitorare in tempo reale il numero di visitatori presenti nel perimetro. In corrispondenza di tali filtri saranno posizionati cartelli per la miglior gestione delle file e dei flussi di percorrenza. Qualora il luogo risultasse temporaneamente inaccessibile, per avvenuto raggiungimento della massima capienza, i visitatori saranno invitati a proseguire la visita dirigendosi in altre aree della città, nell'attesa di far defluire le persone e agevolarne lo scorrimento verso altri luoghi. La manifestazione è diffusa all'interno (ma non solo) di tutta la cinta muraria offrendo una moltitudine di eventi e attività interessanti.