Marlia: a CasaPound continuano gli incontri di diritto pubblico amministrativo

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:49

"Per rilanciare crescita e sviluppo non si può prescindere da una particolare attenzione nei riguardi del mondo produttivo e di tutti i suoi molteplici settori e, al contempo, sulle tematiche ambientali, a partire dalla prassi virtuosa dell'economia circolare" dichiara Stefano Mugnai deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Toscana.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:06

Apre domani, giovedì 3 ottobre, presso il Real Collegio a Lucca, Lucca Beni Culturali 2019, quest'anno dedicata al tema ‘Patrimonio culturale e sostenibilità tra pubblico e privato'. L'edizione 2019 di LuBeC si concluderà venerdì 4 ottobre. L'organizzazione è a cura di Promo P.A. Fondazione.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 13:29

Importante convegno scientifico, sabato 5 ottobre dalle ore 8.30 alle 14 nella Biblioteca Comunale di Gallicano, organizzato dall’Ordine dei Medici di Lucca. Tema del simposio “A proposito di… arteriopatie”.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:00

Il 5 ottobre presso il Complesso A.P.I.CI. in via di Tiglio 1070 a San Filippo sarà possibile conoscere le strutture interne del centro polifunzionale che da anni si impegna a promuovere servizi dedicati ai cittadini, alle famiglie e alla terza età.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:00

Il 4, 5 e 6 ottobre La Mela di AISM torna nelle piazze della provincia di Lucca. Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e di cui non esiste la cura definitiva.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 10:58

Week-end all’insegna dei funghi a Lucca. Il 5 e 6 ottobre il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli” – ODV organizza la 34° Mostra dei funghi autunnali – Viaggio nel meraviglioso mondo dei funghi.

martedì, 1 ottobre 2019, 18:15

La XV^ edizione di LuBeC, Lucca Beni Culturali, l’incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali – tecnologie – turismosi terrà il 3 e 4 ottobre a Lucca, nel Real Collegio.

martedì, 1 ottobre 2019, 16:58

Sistema Ambiente SpA informa che la stazione ecologica di Diecimo è stata riaperta dopo gli interventi urgenti di manutenzione ed è quindi è nuovamente a disposizione dei cittadini con il consueto orario: il martedì e il sabato dalle ore 8 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 8 alle...

martedì, 1 ottobre 2019, 16:58

7- 13 ottobre 2019 Quest'anno il fil rouge della manifestazione è "Diversi e Uguali: promuoviamo l'equità" per garantire pari diritti e opportunità a tutti, nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuno Lucca, 1 ottobre 2019 – Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia,...

martedì, 1 ottobre 2019, 16:58

Siamo rimasti tutti scioccati da quanto avvenuto all’ospedale San Luca di Lucca. Il ritrovamento di qualunque oggetto e/o corpo estraneo nel vassoio del cibo o nel cibo stesso è cosa che non deve accadere in nessun caso, a maggior ragione in un ospedale dove le esigenze di igiene sono necessariamente...