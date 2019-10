Martedì 8 ottobre al via la terza edizione di 'E' nata una mamma è nato un papà' presso i locali della Croce Verde di Lucca

Altre notizie brevi

martedì, 1 ottobre 2019, 13:29

Codice giallo su tutta la Toscana dalla mezzanotte di oggi, martedì, alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 ottobre, per piogge e temporali anche forti.

martedì, 1 ottobre 2019, 13:27

Anche per l'anno scolastico da poco cominciato (2019-2020) la Provincia di Lucca ha diffuso nelle scuole superiori del territorio l'opuscolo "Giovani Protagonisti", il 'contenitore' di vari e articolati progetti dedicati agli studenti e finalizzati all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del contesto in cui viviamo e dei fenomeni che lo caratterizzano.

martedì, 1 ottobre 2019, 13:23

Presso la "Rainbow Virtual Art Gallery", Galleria d'Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, si apre la mostra di collages "Maria Lera: Frammenti Cromatici" . La mostra sarà visitabile fino al 31 Ottobre, gratuitamente, 24 ore su 24 e con un...

martedì, 1 ottobre 2019, 13:23

Sugli schermi del San Micheletto va in onda la rappresentazione teatrale con Milena Vukotic andata in scena con grande successo nel 2016 nella chiesa di San Francesco. “Dove vai Francesco?” verrà proiettato venerdì 4 ottobre alle ore 18 nell’Auditorium San Micheletto.

martedì, 1 ottobre 2019, 13:06

Tutto pronto per la 11^ edizione della Festa del Bastardino curata dall'associazione di promozione sociale C.A.ni ex canile di Arliano e patrocinata dal Comune di Lucca. L'evento è in programma domenica 6 ottobre sulle mura urbane al baluardo S .Salvatore, dove è in programma la sfilata di soli cani meticci.

martedì, 1 ottobre 2019, 13:05

Giovedi 3 ottobre alle 18.30 presso la sala conferenze di Palazzo Bernardini a Lucca, BRUNO GAMBAROTTA con CLAUDIO PORCHIA presentano "SANREMO STORY GLI ANNI IN BIANCO E NERO DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA AL CASINO' " (Edizioni Zem).

martedì, 1 ottobre 2019, 11:43

«Luglio: colpa del caldo. Tra due mesi: colpa dell’influenza. E ora? Di cosa è colpa se una 90enne resta 30 ore su una barella del pronto soccorso dell’ospedale di Lucca? Io lo so: è colpa della carenza di personale sanitario, colpa della carenza di spazi e posti letto, colpa di...

martedì, 1 ottobre 2019, 11:00

Prenderà il via venerdì prossimo, 4 ottobre, alle ore 8.30, al polo didattico di Santa Maria a Colle, in via di Fregonaia a Lucca, il primo dei cinque incontri teorico-pratici dedicati alla riabilitazione neuropsicologica. Il primo incontro sarà dedicato alle basi linguistiche e neurolinguistiche per la terapia conversazionale e la...

lunedì, 30 settembre 2019, 19:55

A Santo Stefano di Moriano in via della Vedova un uomo di 67 anni è caduto da oltre due metri mentre si trovava su una pianta di olivo. L’uomo ha subìto un trauma alla schiena di una certa rilevanza ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lucca.

lunedì, 30 settembre 2019, 18:04

Venerdì 4 ottobre, ore 21:30: il Nieri si prende l’ERPES! No, il riferimento non è alla famigerata malattia rovina sorrisi, ma agli ERPES – Essere Ridicoli Per Essere Simpatici, il gruppo di comici e monologhisti che, grazie al patrocino della compagnia “Le Maschere del Borgo”, che infiammerà il palco del...