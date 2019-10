Massimiliano Paluzzi: "Per combattere la piaga dei maxi-punteggi, facciamo partire da Lucca un'innovazione: ogni 4 reti, entra un giocatore in più a chi perde"

martedì, 15 ottobre 2019, 16:13

Massimiliano Paluzzi: "Per combattere la piaga dei maxi-punteggi, facciamo partire da Lucca un'innovazione: ogni 4 reti, entra un giocatore in più a chi perde". E continua: Per chi, come me, allena portieri anche di giovanissima età, non è certo piacevole leggere che ci sono partite di bambini che finiscono con scarti in doppia cifra. Anche se , sono convinto, la grande umanità e professionalità di chi svolge come me questo piacevole compito serve a mitigare la frustrazione di chi subisce decine e decine di reti, il problema resta. Visto che il tema è stato sollevato, voglio offrire il mio modesto contributo alla discussione introducendo una possibilità regolamentare, applicabile almeno dove a dirigere sono tecnici e dirigenti e non arbitri federali. Basterebbe, a mio avviso, inserire in campo un elemento in più nella squadra che perde con almeno 4 gol di scarto, 2 con otto e via dicendo...Alleggerirebbe la pressione, creerebbe più competizione e potrebbe divertire tutti. Ai fini del risultato non cambierebbe nulla, anche perché se chi perde dovesse segnare dovrebbe essere ripristinato il numero normale dei giocatori in campo. Una provocazione, forse, ma che farebbe partire proprio da Lucca una risposta seria a una piaga che può nuocere alla crescita sportiva di molti giovani giocatori e , per quel che mi riguarda, potrebbe evitare qualche umiliazione in meno a giovani portieri che devono o dovrebbero pensare solo a divertirsi.