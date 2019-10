"Misteri e leggende di Lucca Fòra", in edicola il libro ideato da Rugiada Salom

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:47

Esce il 30 ottobre come collaterale de La Nazione (euro 5,00 + il prezzo del quotidiano) e in tutte le librerie della Provincia la guida (edita da Pacini Fazzi) tutta a fumetti che racconta leggende e misteri che riguardano il territorio di Lucca, la Piana con Capannori e Montecarlo. Saranno I graffi del diavolo, Le Parole d'Oro, La torre di S.Andrea, La Torre Sandonnini, La Madonna del Soccorso, L'olio di San Gennaro, La quercia delle streghe ad accogliere il popolo dei Comics e condurli in un inedito viaggio fra le leggende e i misteri della piana di Lucca.



Ideato da Rugiada Salom, il libro si propone come un itinerario della fantasia, accompagnandoci in un percorso che parte dalle mura di Lucca si spinge fino all’acquedotto Nottolini per poi trovare la Quercia delle Streghe, tradizionalmente indicata come fonte di ispirazione per alcuni passaggi della famosa fiaba Le avventure di Pinocchio. Un’occasione per scoprire le sfumature misteriose di una terra che circonda la città di Lucca. “Dato il successo dei volumi precedenti e l’interesse che ci ha accolto, siamo felici di continuare a raccontare le leggende protagoniste della Lucchesia; – racconta Rugiada Salom– con questo nuovo capitolo abbiamo puntato i riflettori su una zona ricca di storie da scoprire, Montecarlo e Capannori. Quest'anno dobbiamo ringraziare in particolar modo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha sostenuto l'Associazione Città a matita per la realizzazione del volume”. I disegnatori sono Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini, Maya Sinigagli, Laura Tedeschi, Pierpaolo Putignano sceneggiature di Tommaso Nardi, Nicola Racca, Lorenzo Pacini. Come ogni libro di storie che si rispetti le leggende di Lucca durante l'appuntamento del Festival Lucca Comics and Games avranno anche i loro cosplayers vestiti da Patrizia Ricco dell'Atelier Ricci di Lucca per la dispocon un omaggio all’architetto e ingegnere Lorenzo Nottolini a cui dobbiamo il famoso acquedotto, voluto da Maria Luisa di Borbone, oggi condiviso tra Lucca e Capannori.



Il volume patrocinato da Lucca Crea, Comune di Lucca e Comune di Capannori accoglierà i propri lettori in tutte le edicole come collaterale della Nazione a partire dal 30 ottobre e nello spazio dedicato nel padiglione Lucca Junior al Real Collegio, e durante i giorni di Lucca Comics allo stand i disegnatori Riccardo Pieruccini, Pierfrancesco Buonomo, Laura Tedeschi, Pierpaolo Putignano saranno a disposizione per i firmacopie.



In occasione dell’uscita del libro è stato realizzato un video da “Città a Matita” con la collaborazione di “Polyedric Visions”. La regista, Lavinia Andreini, ha dato vita alla messa in scena di alcune leggende tratte dall’ultimo fumetto. Per la realizzazione del teaser sono stati coinvolti attori professionisti e comparse da tutta Italia. A tale progetto hanno collaborato in modo sentito differenti realtà della Lucchesia: accanto alla Fondazione Cassa, “Wonderfulrent” di Giovanni Scatena, “Immobiliare Fuori Porta”, Hotel Palazzo Rocchi, Villa Ai Sorbi, La casa della Befana di Pegnana, Gianni Falegnameria.

Disegnatori e autori del volume volume saranno spiti della Libreria Ubik il 31 ottobre alle 16,30 all'interno delle Interviste in Vetrina che la Libreria realizza in collaborazione con Radio 2000 e il volume verrà presentato ufficialmente all'interno della Manifestazione Lucca Comis domenica 3 novembre alle 15,30 alla Caffetteria di palazzo Ducale.