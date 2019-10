Montemagni (Lega): “Il reparto di urologia al San Luca è sotto organico da anni"

lunedì, 14 ottobre 2019, 13:48

"Fra i vari problemi che assillano, purtroppo, l'ospedale San Luca di Lucca non è da sottovalutare la palese carenza d'organico nel reparto di urologia che pare essere in sofferenza di personale, addirittura da alcuni anni". Così afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega



"In pratica - prosegue il consigliere - sui sei medici in servizio, solo cinque sono operativi ed ora scenderanno a quattro, poiché, a breve, andrà in pensione il primario e bisognerà attendere il concorso per rimpiazzarlo adeguatamente."



"Insomma - precisa l'esponente leghista - questa carenza costringe i sanitari ad essere quasi costantemente reperibili, con tutte le problematiche del caso."



"E' inaccettabile - sottolinea la rappresentante del Carroccio - che nessuno finora si sia mosso per risolvere tale palese criticità la quale, ovviamente, oltre a creare problemi ai medici, può comportare dei disservizi ai pazienti, nonostante il grande impegno e la professionalità degli urologi attualmente operativi."



"Possibile - conclude Elisa Montemagni - che l'Asl competente debba essere sovente pungolata, dai cittadini o dai giornali, per rendersi conto delle svariate problematiche in essere in campo sanitario?"